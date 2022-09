Économies de sécurité : obtenez jusqu’à 41 % de réduction sur les caméras Eufy aujourd’hui uniquement sur Amazon

Vous n’avez pas besoin d’utiliser un service de sécurité professionnel coûteux pour obtenir un peu plus de tranquillité d’esprit. Eufy fabrique une variété d’équipements de sécurité domestique simples et utiles, et en ce moment, vous pouvez en acheter à un prix avantageux. Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 41% de réduction sur certaines sonnettes vidéo et caméras de sécurité Eufy afin que vous puissiez garder un œil sur votre maison n’importe quand, n’importe où. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous espérez profiter de ces remises.

Cette est parfait pour ceux qui veulent un moyen facile de garder un œil sur qui va et vient de leur maison. Il dispose d’une résolution 2K pour que vous puissiez tout voir en détail, vous permet d’obtenir une vue en direct de votre porte, a une autonomie de 180 jours et est livré avec une Eufy HomeBase, qui stocke et conserve vos images en toute sécurité avec les données AES-256. chiffrement. Vous pouvez vous procurer le kit pour 120 $, 80 $ de réduction sur le prix habituel.

Ou tu peux ramasser ça pour 150 $, 50 $ de rabais sur le prix habituel. Il est assez similaire à l’autre modèle, les principales différences étant que ce modèle a une résolution de 2k avec HDR, ce qui permet une image légèrement plus claire lorsque l’éclairage est limité, et il est câblé, vous n’avez donc pas à vous soucier de remplacer la batterie . À moins que le remplacement des piles tous les quelques mois ne soit un problème majeur pour vous, le modèle ci-dessus est le meilleur rapport qualité-prix pour la plupart des gens.

Et si vous recherchez un peu plus de sécurité, vous pouvez vous procurer ceci . Comme son nom l’indique, cette caméra est équipée d’un projecteur de 2 500 lumens qui est activé par des capteurs de mouvement afin que vous puissiez avoir une vue claire de tout ce qui se passe et dissuader les intrus. La caméra offre une résolution 2K et vous pouvez même déclencher une alarme à distance pour aider à effrayer quiconque n’a pas été dissuadé par le projecteur. C’est 90 $ de rabais en ce moment, ce qui fait baisser le prix à 130 $.