L’économie américaine est à un tournant grâce au soutien du gouvernement et à une campagne rapide pour vacciner les Américains contre Covid-19, a déclaré le président de la Réserve fédérale Jerome Powell dans une nouvelle interview.

« Ce que nous voyons maintenant est vraiment une économie qui semble être à un point d’inflexion », a déclaré Powell à Scott Pelley lors d’une interview qui sera diffusée dimanche soir sur « 60 Minutes » de CBS News. CBS a publié une partie de l’interview plus tôt dimanche.

« Nous nous sentons à un endroit où l’économie est sur le point de commencer à croître beaucoup plus rapidement et la création d’emplois arrive beaucoup plus rapidement », a déclaré Powell. « Donc le principal risque pour notre économie en ce moment est vraiment que la maladie se propage à nouveau. Ce sera intelligent si les gens peuvent continuer à se distancer socialement et à porter des masques. »

Les commentaires de Powell interviennent alors que les indices boursiers américains atteignent des niveaux records grâce en partie à l’optimisme quant à la réouverture de l’économie. Les investisseurs suivront de près la semaine prochaine alors que la saison des résultats débutera et que les chefs d’entreprise publieront des prévisions pour l’année à venir.

La campagne nationale de vaccination s’est accélérée ces dernières semaines, presque tous les États rendant tous les adultes de plus de 16 ans éligibles aux vaccins.

Environ 183 millions de doses de vaccin ont été administrées aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention Les données. Près de la moitié de la population adulte du pays et près de 80% des 65 ans et plus ont reçu au moins une dose, selon les données des CDC.

Powell, une personne nommée par l’ancien président Donald Trump, a été l’une des figures clés du gouvernement fédéral qui supervise la réponse du pays à la détresse financière causée par la pandémie.

La Réserve fédérale a réduit son taux de référence à près de zéro en mars 2020 et a déployé d’énormes programmes de prêts d’urgence. Powell a déclaré que la Fed ne devrait pas augmenter ses taux tant que l’économie ne sera pas complètement guérie, même si l’inflation augmente légèrement au-dessus de son objectif de 2%.

Powell a également soutenu les programmes de dépenses fédéraux agressifs mis en œuvre sous Trump et le président Joe Biden pour endiguer les pires impacts de la crise de santé publique.

L’interview complète avec Powell sera diffusée dimanche à 19 h HE.