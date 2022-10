Économie, inflation en tête des électeurs à mi-mandat, donnant au GOP un léger avantage dans le nouveau sondage de Monmouth

Les questions économiques telles que l’inflation sont au cœur des préoccupations des électeurs à mi-mandat à un mois du jour du scrutin, donnant aux républicains un léger avantage sur les démocrates dans un nouveau sondage publié lundi par l’Université de Monmouth.

Pour la première fois depuis que la décision Dobbs contre Jackson Women’s Health de la Cour suprême a annulé le droit constitutionnel à l’avortement, une majorité d’électeurs interrogés par Monmouth ont déclaré qu’ils pensaient que les républicains devraient reprendre le contrôle du Congrès.

Le sondage a révélé que 47% des électeurs veulent ou préfèrent que les républicains contrôlent le Congrès, contre 44% qui veulent ou préfèrent les démocrates. C’est un gain de quatre points de pourcentage pour les républicains, contre 43 % en août, et une perte de six points de pourcentage pour les démocrates, contre 50 % il y a un mois.

Le sondage a été réalisé du 21 au 25 septembre et comporte une marge d’erreur de 3,5 points de pourcentage.

Alors que les démocrates se soucient d’une variété de problèmes allant du changement climatique à l’avortement et que les républicains s’intéressent à l’inflation et à l’immigration, le sondage a révélé que les électeurs indépendants sont principalement préoccupés par la hausse des prix.

Dans l’ensemble, 82% des Américains ont classé l’inflation comme un problème extrêmement ou très important, contre 56% qui ont classé l’avortement comme une préoccupation majeure et 32% qui ont déclaré que la pandémie de coronavirus était une grande préoccupation. Plus largement, l’anxiété face à l’économie et au coût de la vie l’emporte sur les préoccupations concernant la perte des droits fondamentaux ou les menaces à la démocratie 54% à 38% parmi tous les Américains.

“Les démocrates sont partout lorsqu’il s’agit de leurs principaux problèmes. Cela rend difficile pour le parti de créer une stratégie de messagerie cohérente pour motiver sa base. Les républicains, en revanche, n’ont qu’à marteler la hausse des prix et ‘ le loup est à la porte” pour énerver leurs électeurs”, a déclaré Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute. “Un problème majeur pour les démocrates est que leur message de base n’attire pas autant les indépendants que l’agenda du GOP.”

Les indépendants, en particulier, sont plus de deux fois plus susceptibles de donner la préférence aux questions économiques par rapport aux menaces aux droits de l’homme et à la démocratie, 61 % contre 29 %.

De plus, seuls 30% des électeurs approuvent la gestion de l’inflation par le président Joe Biden. Il a également reçu de faibles notes sur les questions d’avortement, 31%, et d’immigration, également 31%.