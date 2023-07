Économie du Pakistan : le FMI accepte un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars

ISLAMABAD –

Le Fonds monétaire international a accepté de fournir 3 milliards de dollars au Pakistan, une aide tant attendue pour renflouer l’économie en difficulté de ce pays appauvri.

L’accord de neuf mois doit être approuvé par le Conseil d’administration du FMI, qui devrait prendre une décision finale à la mi-juillet, a déclaré un haut responsable du FMI, Nathan Porter, dans un communiqué jeudi soir.

Porter, chef de mission du FMI à Islamabad, a déclaré que l’économie pakistanaise a été confrontée à plusieurs chocs externes, tels que les inondations catastrophiques de 2022 qui ont tué 1 739 personnes, causé 30 milliards de dollars de dégâts et touché des millions de Pakistanais. Le pays a également été frappé par une flambée des prix internationaux des matières premières à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le responsable du FMI a déclaré que malgré les efforts des autorités pour réduire les importations et le déficit commercial, les réserves ont chuté à des niveaux très bas et les conditions de liquidité dans le secteur de l’électricité restent également difficiles.

« Compte tenu de ces défis, le nouvel arrangement fournirait un point d’ancrage politique et un cadre pour le soutien financier des partenaires multilatéraux et bilatéraux dans la période à venir », indique le communiqué.

Porter a déclaré qu’au cours des derniers jours, les autorités pakistanaises avaient « pris des mesures décisives pour aligner davantage leurs politiques sur le programme de réforme économique soutenu par le Fonds monétaire international », notamment en adoptant un budget révisé par le Parlement.

Le paquet proposé est plus élevé que ce à quoi le Pakistan s’attendait. Le pays attendait le déblocage des 2,5 milliards de dollars restants d’un plan de sauvetage de 6,5 milliards de dollars pour 2019 qui expire vendredi.

Il y avait beaucoup d’incertitudes quant à ce qui se passerait après juin, en particulier avec l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement dans quelques mois, a déclaré Mohammad Sohail, éminent économiste et directeur de Topline Securities.

« Maintenant, ce financement de 3 milliards de dollars pour neuf mois va certainement aider à restaurer la confiance de certains investisseurs », a déclaré Sohail.

L’accord entre le FMI et le Pakistan intervient quelques jours après que le Premier ministre Shehbaz Sharif s’est entretenu mardi avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Les deux hommes se sont également rencontrés le 22 juin en marge d’une réunion mondiale sur la finance à Paris.

Vendredi, Sharif a tweeté que l’arrangement contribuera à renforcer les réserves de change du Pakistan, permettra au pays d’atteindre la stabilité économique et mettra le pays sur la voie d’une croissance économique durable. Il a dit qu’il appréciait les efforts et le travail acharné du ministre des Finances Ishaq Dar pour atteindre le résultat. Sharif a également remercié Georgieva et son équipe au FMI pour leur coopération et leur collaboration.

Les pourparlers entre le Pakistan et le FMI étaient au point mort en décembre après que le prêteur mondial a retardé le déblocage d’une tranche cruciale de 1,1 milliard de dollars du plan de sauvetage initialement signé en 2019 par le prédécesseur de Sharif, Imran Khan.

Le Pakistan et le FMI sont en désaccord sur ce que le fonds dit être le respect insatisfaisant d’Islamabad des conditions de sauvetage. Le Pakistan affirme qu’il s’est pleinement conformé aux conditions.

Le gouvernement pakistanais, à court d’argent, lutte pour éviter un défaut de paiement avec l’aide financière de pays amis tels que la Chine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il a également été entraîné dans une crise économique sans précédent depuis que Sharif a remplacé Khan, qui a été évincé lors d’un vote de censure au Parlement l’année dernière.