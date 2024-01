Économie de la kétamine : de nouvelles cliniques de santé mentale apparaissent avec peu de règles : Shots

basculer la légende Yana Iskaeva/Getty Images

Fin 2022, la dépression résistante aux traitements de Sarah Gutilla était devenue si grave qu’elle envisageait activement de se suicider. Élevée en famille d’accueil, l’enfance de cette femme de 34 ans a été marquée par la violence physique, les abus sexuels et la consommation de drogues, lui laissant des cicatrices mentales potentiellement mortelles.

En désespoir de cause, son mari a rassemblé 600 $ pour la première des six séries de thérapie intraveineuse à la kétamine aux Ketamine Clinics de Los Angeles, qui administre l’anesthésique générique pour des utilisations non conformes telles que le traitement de la dépression. Lorsque Gutilla montait dans un Uber pour parcourir 120 km jusqu’à Los Angeles, c’était la première fois qu’elle quittait son domicile à Llano, en Californie, en deux ans. Les résultats, dit-elle, ont été instantanés.

“Le degré de soulagement que j’ai ressenti après le premier traitement correspondait à ce que je pense être censé ressentir” normalement “”, dit-elle. “Je ne me suis jamais senti aussi bien et aussi en paix.”

Les cliniques de kétamine à but lucratif ont proliféré au cours des dernières années, proposant des perfusions pour un large éventail de problèmes de santé mentale, notamment les troubles obsessionnels compulsifs, la dépression et l’anxiété. Bien que l’utilisation non conforme du chlorhydrate de kétamine, un médicament du tableau III approuvé comme anesthésique par la Food and Drug Administration en 1970, ait été considérée comme radicale il y a à peine dix ans, aujourd’hui entre 500 et 750 cliniques de kétamine ont surgi à travers les États-Unis.

La société d’analyse de marché Grand View Research a estimé les revenus de l’industrie à 3,1 milliards de dollars en 2022 et prévoit qu’ils devraient plus que doubler pour atteindre 6,9 ​​milliards de dollars d’ici 2030. La plupart des assurances ne couvrent pas la kétamine pour la santé mentale, les patients doivent donc payer de leur poche.

Utilisation hors AMM

Bien qu’il soit légal pour les médecins de prescrire de la kétamine, la FDA ne l’a pas approuvée pour le traitement de la santé mentale, ce qui signifie que chaque praticien développe ses propres protocoles de traitement. Le résultat est une grande variabilité parmi les prestataires, certains favorisant des traitements progressifs à faible dose tandis que d’autres préconisent des quantités plus importantes pouvant provoquer des hallucinations, car la drogue est un psychédélique aux bonnes doses.

“La kétamine, c’est le Far West”, déclare Dustin Robinson, directeur général d’Iter Investments, une société de capital-risque spécialisée dans les traitements contre les drogues hallucinogènes.

Les praticiens de la kétamine soulignent que l’émergence de cette drogue en tant que traitement de santé mentale est motivée par un besoin désespéré. La dépression est le première cause d’invalidité aux États-Unis pour les personnes âgées de 15 à 44 ans, selon le National Institute of Mental Health, et environ 25% des adultes souffrir d’un trouble mental pouvant être diagnostiqué au cours d’une année donnée.

Parallèlement, de nombreux régimes d’assurance couvrent les services de santé mentale à des tarifs inférieurs à ceux des soins de santé physique, malgré les lois exigeant la parité. Ainsi, de nombreux patients souffrant de troubles de santé mentale reçoivent peu ou pas de soins au début et sont désespérés au moment où ils se rendent dans une clinique de kétamine, explique le Dr. Steven Siegelchaire de psychiatrie et de sciences du comportement à la Keck School of Medicine de l’Université de Californie du Sud.

Matthew Perry et Elon Musk

Mais la révélation que Amis La star Matthew Perry est décédée en partie à cause d’une forte dose de kétamine, ainsi que utilisation ouverte du médicament par le milliardaire Elon Muska suscité un nouvel examen minutieux de la kétamine et de son environnement réglementaire, ou de son absence.

Les cliniques commerciales de kétamine proposent souvent des rendez-vous le jour même où les patients peuvent payer de leur poche un médicament qui donne des résultats immédiats. La kétamine est administrée par voie intraveineuse et les patients reçoivent souvent des couvertures, des écouteurs et un masque pour les yeux pour accroître le sentiment dissociatif de ne pas être dans leur corps. Une dose typique de kétamine pour traiter la dépression, qui est 10 fois inférieure à la dose utilisée en anesthésie, coûte aux cliniques environ 1 dollar, mais les cliniques facturent entre 600 et 1 000 dollars par traitement.

La kétamine est toujours éclipsée par sa réputation de drogue festive connue sous le nom de « Special K » ; La première subvention de Siegel des National Institutes of Health était d’étudier la kétamine en tant que drogue abusive. Il a le potentiel d’envoyer les utilisateurs dans un « K-hole », autrement connu sous le nom de bad trip, et peut provoquer une psychose. Recherche sur les animaux et utilisateurs récréatifs a montré que la consommation chronique de ce médicament altère la cognition à court et à long terme.

La mort par noyade de Perry en octobre a déclenché l’alarme lorsque le premier examen toxicologique a attribué sa mort aux effets aigus de la kétamine. Un rapport de décembre a révélé que Perry avait reçu une thérapie par perfusion une semaine avant sa mort, mais que le coup fatal était une dose élevée de la substance prise avec un opioïde et un sédatif le jour de sa mort – ce qui indique que la kétamine médicale n’était pas à blâmer.

Une variété de protocoles

Sam Mandel a cofondé Ketamine Clinics Los Angeles en 2014 avec son père, Steven Mandel, anesthésiste avec une formation en psychologie clinique, et Sam Mandel affirme que la clinique a établi son propre protocole. Cela implique de surveiller les signes vitaux d’un patient pendant le traitement et de garder les psychiatres et autres praticiens de la santé mentale en attente pour garantir la sécurité. Le traitement initial commence par une faible dose et augmente si celle-ci n’est pas efficace.

Alors que de nombreuses cliniques suivent l’approche graduée de Mandels, le protocole de dosage de MY Self Wellness, une clinique de kétamine à Bonita Springs, en Floride, est orienté vers le déclenchement d’un épisode psychédélique.

Christina Thomas, présidente de MY Self Wellness, dit qu’elle a élaboré les procédures de sa clinique en fonction d’une liste de « ce qu’il ne faut pas faire » basée sur les mauvaises expériences signalées dans d’autres cliniques.



Le domaine n’est pas entièrement réglementé : les conseils médicaux et infirmiers de l’État supervisent les médecins et les infirmières, tandis que la FDA et la Drug Enforcement Administration réglementent la kétamine. Mais la plupart des anesthésiologistes n’ont pas d’expérience en santé mentale, tandis que les psychiatres ne connaissent pas grand-chose en anesthésie, note Sam Mandel. Il a déclaré qu’une approche collaborative et multidisciplinaire est nécessaire pour élaborer des normes dans ce domaine, en particulier parce que la kétamine peut affecter les signes vitaux tels que la tension artérielle et la respiration.

Les protocoles régissant le Spravato, un médicament approuvé par la FDA et basé sur un proche cousin chimique de la kétamine appelé eskétamine, sont illustratifs. Parce qu’il peut entraîner des effets secondaires graves, il relève du programme REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies) de la FDA, qui met en place des exigences supplémentaires, explique Robinson d’Iter Investments. Le REMS de Spravato nécessite deux heures de surveillance après chaque dose et interdit aux patients de conduire les jours de traitement.

La kétamine générique, en revanche, n’a aucune exigence REMS. Et comme il est générique, bon marché et déjà sur le marché, les fabricants de médicaments sont peu incités financièrement à entreprendre les essais cliniques coûteux qui seraient nécessaires à l’approbation de la FDA pour des conditions psychiatriques spécifiques.

Cela laisse au patient le soin d’évaluer les fournisseurs de kétamine. Les cliniques dédiées aux perfusions intraveineuses, plutôt que de proposer le traitement en complément, peuvent être plus familières avec les nuances de l’administration du médicament. Idéalement, les praticiens devraient avoir une expertise en santé mentale et en anesthésie ou avoir plusieurs spécialités sous un même toit, et les cliniques devraient être équipées d’équipements de surveillance de qualité hospitalière, explique Mandel.

Siegel, de l’Université de Californie du Sud, qui étudie la kétamine depuis 2003, a déclaré que le médicament est particulièrement utile en tant qu’intervention d’urgence, atténuant les pensées suicidaires suffisamment longtemps pour donner aux traitements traditionnels, comme la thérapie par la parole et les antidépresseurs ISRS, le temps d’agir.

“Les solutions que nous avons et que nous avons eues jusqu’à présent ont échoué”, déclare Mandel.

Le médicament est maintenant suffisamment populaire en tant que traitement de santé mentale pour que le nom de la clinique de Mandel soit un spectacle quotidien pour des milliers d’Angelenos, comme il apparaît sur 26 panneaux Adopt A Highway le long de la 405…