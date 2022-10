Économie britannique : Rishi Sunak n’a que des choix désagréables en tant que Premier ministre

Londres

CNN Affaires

—



Rishi Sunak, troisième Premier ministre britannique en sept semaines, a pris ses fonctions mardi en s’engageant à corriger les “erreurs” de son prédécesseur Liz Truss et à s’attaquer à une “crise économique profonde”.

La tâche ne sera pas facile, a-t-il reconnu.

“Cela signifiera des décisions difficiles à venir”, a déclaré Sunak dans son premier discours du n ° 10 Downing Street.

Le Royaume-Uni glissait déjà vers une récession lorsque Truss a pris ses fonctions en septembre, alors que la flambée des factures énergétiques rongeait les dépenses. Maintenant, Sunak a un autre mal de tête : il doit restaurer la crédibilité du gouvernement auprès des investisseurs après que les réductions d’impôts non financées de Truss aient déclenché une révolte du marché obligataire, forçant la Banque d’Angleterre à intervenir pour empêcher un effondrement financier. Les coûts d’emprunt, y compris les taux hypothécaires, ont grimpé en flèche.

Pour atteindre cet objectif, il faudra fournir un plan détaillé pour remettre les finances publiques sur une trajectoire plus viable. (Un chien de garde du gouvernement a averti en juillet que sans action majeure, la dette pourrait atteindre 320% du produit intérieur brut du Royaume-Uni dans 50 ans.)

Le problème? Il y a peu d’appétit pour les réductions des dépenses publiques après des années d’austérité à la suite de la crise financière mondiale de 2008. De plus, ne pas aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie pourrait s’avérer politiquement dévastateur et peser davantage sur l’économie.

“Ce n’est pas une main économique particulièrement agréable à traiter [as] un nouveau Premier ministre », a déclaré Ben Zaranko, économiste de recherche principal à l’Institute for Fiscal Studies.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a ouvert le bal la semaine dernière lorsqu’il a annulé 32 milliards de livres sterling (37 milliards de dollars) de réductions d’impôts qui constituaient le fondement du plan de Truss pour stimuler la croissance.

Pourtant, Sunak et Hunt – qui resteront à son poste – doivent encore trouver entre 30 et 40 milliards de livres sterling d’économies pour réduire la part de la dette publique dans l’économie au cours des cinq prochaines années, selon les calculs d’IFS, un groupe de réflexion influent.

“Ça va être difficile”, a déclaré Hunt dans un tweet. “Mais protéger les personnes vulnérables – et les emplois, les hypothèques et les factures des gens – sera au centre de nos préoccupations alors que nous travaillons pour rétablir la stabilité, la confiance et la croissance à long terme.”

Sunak et Hunt n’auront pas la possibilité de faire la lumière sur les détails. Si les investisseurs n’adhèrent pas à leur plan et que les coûts d’emprunt augmentent à nouveau, il deviendra plus difficile de maîtriser la situation, car les paiements d’intérêts sur la dette publique augmentent.

“Si les marchés ne [see] si les plans sont crédibles, alors combler le trou budgétaire pourrait devenir encore plus difficile », a déclaré Ruth Gregory, économiste britannique senior chez Capital Economics.

Un domaine que Sunak pourrait être tenté d’exploiter est le budget de la protection sociale. Des questions ont tourbillonné quant à savoir si le gouvernement conservateur pourrait essayer d’éviter d’augmenter les prestations de l’État en fonction de l’inflation, comme c’est la coutume. (Les bénéficiaires américains de la sécurité sociale recevront le plus grand ajustement au coût de la vie depuis plus de quatre décennies l’année prochaine.)

La plupart des prestations britanniques en âge de travailler augmenteraient généralement de 10,1 % en avril prochain sur la base des données d’inflation. Mais il y a des spéculations selon lesquelles l’augmentation pourrait plutôt être liée aux revenus moyens, qui augmentent à un rythme beaucoup plus lent que l’inflation. Cela pourrait permettre d’économiser 7 milliards de livres sterling (8 milliards de dollars) en 2023-2024, selon l’IFS.

Une telle décision serait toutefois controversée, d’autant plus que les prestations n’ont pas suivi l’inflation galopante en 2022.

“J’aimerais voir si nous pouvions trouver un moyen d’augmenter les prestations en fonction de l’inflation, mais ce que je dirai, c’est que des compromis sont impliqués”, a déclaré l’ancien ministre conservateur Sajid Javid à ITV cette semaine.

Une option plus acceptable, du moins pour les ménages, consisterait à prélever davantage d’impôts sur les sociétés.

Hunt a déjà déclaré que les impôts sur les sociétés passeront de 19 % à 25 % au printemps prochain. Le Financial Times a rapporté que Hunt pourrait également cibler les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières en étendant un impôt exceptionnel sur les bénéfices.

Dans une interview accordée à la BBC au début du mois, Hunt a déclaré qu’il n’était “pas contre le principe” des impôts sur les bénéfices exceptionnels et que “rien n’est exclu”. Des taxes plus élevées sur le secteur financier sont également à l’étude, selon le Financial Times.

Des groupes industriels font déjà le tour des wagons. L’association commerciale bancaire UK Finance a déclaré que ses membres paient déjà “un taux d’imposition global plus élevé que tout autre secteur” et a exhorté le gouvernement à ne pas “risquer la compétitivité du secteur bancaire et financier du Royaume-Uni”.

Sunak pourrait également revenir sur l’engagement de Truss d’augmenter les dépenses de défense à 3% de l’économie d’ici 2030, bien que cela comporte ses propres risques politiques étant donné la guerre de la Russie en Ukraine. D’autres pays de la région, comme l’Allemagne, ont déclaré qu’ils augmenteraient leurs investissements militaires, et le Royaume-Uni pourrait être réticent à prendre du retard, a déclaré Zaranko.

Les investisseurs et les économistes s’attendent à ce que le gouvernement annonce prochainement un mélange d’augmentations d’impôts et de réductions des dépenses. Hunt doit révéler ses plans plus en détail le 31 octobre.g

“Malgré les volte-face budgétaires, le gouvernement devra encore montrer une voie budgétairement crédible la semaine prochaine dans le budget pour équilibrer les comptes”, a déclaré Sonali Punhani, économiste au Credit Suisse, dans une note aux clients cette semaine.

Cela pourrait aggraver le ralentissement du pays. La Banque d’Angleterre a prévu que le Royaume-Uni est déjà en récession et un indicateur de l’activité commerciale en octobre a chuté à son plus bas niveau en 21 mois.

“Nous assistons à un changement assez spectaculaire des perspectives budgétaires, qui sont passées d’être beaucoup plus souples que prévu il y a quelques semaines à être beaucoup plus strictes que prévu”, a déclaré Gregory de Capital Economics. “Je pense que le risque est que la récession soit plus profonde ou plus longue que prévu.”

Une économie plus faible présenterait ses propres complications.

Personne ne veut répéter les erreurs de la brève ère Truss, lorsque son pari que des réductions d’impôts non financées relanceraient la croissance s’est retourné contre lui de façon spectaculaire.

Mais les groupes d’entreprises avertissent que l’abandon complet de l’objectif de relancer la croissance économique anémique de la Grande-Bretagne créerait également des problèmes.

L’austérité des années 2010 a produit “une croissance très faible, une productivité nulle et de faibles investissements”, a déclaré mardi Tony Danker, chef de la Confédération de l’industrie britannique, à la BBC.

“Le pays pourrait se retrouver dans une boucle catastrophique similaire où tout ce que vous avez à faire est de revenir chaque année pour trouver plus d’augmentations d’impôts et plus de réductions de dépenses, car vous n’avez pas de croissance.”