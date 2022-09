Économie britannique : que se passe-t-il alors que crise après crise frappe ?

Londres

Il y avait de bonnes et de mauvaises nouvelles dans les données révisées de vendredi sur l’économie britannique. Il a augmenté – légèrement – au deuxième trimestre de l’année, plutôt que de diminuer comme précédemment estimé.

Mais la dernière mise à jour de l’Office for National Statistics a également montré que le Royaume-Uni est la seule économie du G7 à ne pas s’être complètement remise de la pandémie, avec un PIB toujours inférieur de 0,2 % à celui de début 2020. Et, selon la Banque de En Angleterre, l’économie est probablement déjà en train de se contracter à nouveau, avec une inflation atteignant 11 %.

“La chose importante [in Friday’s data] était que le Royaume-Uni avait du mal à se développer et faisait face à une récession probable plus profonde sur la route, et la révision d’aujourd’hui ne change rien à cela », a déclaré Craig Erlam, analyste de marché senior chez Oanda.​

Il faudra peut-être longtemps avant qu’il ne se rétablisse, compte tenu de la crise déclenchée par la décision du Premier ministre Liz Truss la semaine dernière de dévoiler d’énormes réductions d’impôts non financées parallèlement à un ensemble massif de subventions énergétiques. Ce pari a effrayé les marchés financiers et fait monter en flèche les coûts d’emprunt pour le gouvernement, les entreprises et les ménages.

“Vous avez toutes ces choses réunies, qui vont aller à l’encontre des objectifs du gouvernement d’une croissance plus élevée et d’une inflation plus faible”, a déclaré Mohamed El-Erian, expert du marché obligataire et conseiller d’Allianz, à CNN plus tôt cette semaine. « Et encore une fois, la situation n’était pas géniale au départ. Maintenant, les problèmes ont été amplifiés.

Une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre mercredi a calmé les marchés et empêché l’effondrement de certains fonds de pension. Mais le plan Truss pour stimuler la croissance a mal tourné, les investisseurs s’attendant maintenant à ce que la banque centrale doive relever les taux d’intérêt de 1,25 %, voire 1,5 % d’ici le 2 novembre pour faire face à son impact inflationniste.

Ce qui se passe ensuite est loin d’être clair. Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont insisté jeudi sur le fait qu’ils s’en tiendraient à leur plan, mais ils disposent d’une fenêtre très étroite – peut-être aussi peu que deux semaines – pour convaincre les investisseurs qu’on peut leur faire confiance pour les finances du pays. L’achat d’obligations d’urgence de la Banque d’Angleterre doit prendre fin le 14 octobre.

Après avoir passé l’été à dénigrer l’orthodoxie économique et – selon les mots de l’ancien gouverneur de la banque centrale Mark Carney – à « saper » certaines des institutions britanniques les plus importantes, Truss et Kwarteng ont rencontré vendredi l’un de ces acteurs clés, le Bureau de la responsabilité budgétaire.

L’OBR fournit une évaluation indépendante de l’impact des budgets publics sur les emprunts et la croissance. Truss and Kwarteng avait rejeté son offre de fournir un projet d’analyse de la bombe fiscale de vendredi dernier.

Mel Stride, un législateur principal du parti conservateur de Truss, a déclaré que l’OBR était susceptible de délivrer un message très inconfortable vendredi.

“Je soupçonne fortement que ce sera que ce cercle ne pourra pas être quadrillé”, a déclaré Stride à la BBC.

Promettre d’importantes réductions d’impôts non financées avec une inflation élevée et un marché du travail tendu, et s’attendre à ce que des réformes génèrent la croissance nécessaire pour les payer ne fonctionnerait pas.

“Il faut donc repenser et ce sera une conversation très difficile”, a déclaré Stride.

L’OBR a déclaré après la réunion qu’il remettrait ses prévisions initiales à Kwarteng le 7 octobre. Le Trésor a déclaré qu’il publierait les prévisions parallèlement à son plan budgétaire à moyen terme le 23 novembre, résistant aux appels des législateurs à les publier dès que possible. .

Le gros problème pour le gouvernement britannique est qu’il est pris entre la nécessité de rassurer les marchés et des électeurs de plus en plus mécontents de la montée en flèche des coûts de leurs hypothèques.

“Augmenter, reporter ou abandonner les réductions d’impôts sera évité à tout prix par Truss, car un tel renversement serait humiliant et pourrait la faire ressembler à un Premier ministre boiteux”, ont écrit Mujtaba Rahman et Jens Larson du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group plus tôt. cette semaine.

La seule alternative qui reste pour équilibrer les livres serait de réduire les dépenses du gouvernement, et cela s’avérerait tout aussi politiquement difficile alors qu’une récession se profile avec ses services publics sous une pression énorme et une main-d’œuvre rétive qui a montré qu’elle est prête à faire grève en grand nombre pour les salaires.

Les cotes d’écoute du parti conservateur se sont effondrées. L’agence de sondage britannique Survation a enregistré cette semaine sa plus grande avance jamais enregistrée pour le parti travailliste d’opposition sur les conservateurs au pouvoir – 21 points.

Le sondage, effectué les 28 et 29 septembre, a révélé que 49% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour les travaillistes si des élections avaient lieu demain, en hausse de six points par rapport à leur élection le 5 septembre, la veille de l’entrée en fonction de Truss. Le Parti conservateur était à 28 %, en baisse de cinq points.

Un sondage distinct d’IpsosUK, également publié le 29 septembre, a montré que les travaillistes avaient une avance claire sur les conservateurs en matière de politiques économiques, de gestion des impôts et des dépenses publiques et de la crise du coût de la vie.

— Jorge Engels, Chris Liakos, Livvy Doherty, Dan Wright, Jorge Engels et Morgan Povey ont contribué à cet article.