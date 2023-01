Écolière de 15 ans, «écrasée» à mort dans un accident de hors-bord lorsque le skipper «a percuté une bouée de 15 pieds après avoir fait des cascades»

Une écolière a été tuée dans un accident de hors-bord d’horreur après qu’un skipper s’est écrasé directement dans une bouée de 15 pieds, a entendu un tribunal aujourd’hui.

Michael Lawrence est accusé d’avoir effectué des cascades imprudentes avant de s’enfoncer dans la structure métallique à 36,6 nœuds – ou 42,2 mph.

Emily Lewis a été tuée dans un horrible accident de hors-bord à Southampton Crédit : PA

Le bateau gonflable rigide a heurté une bouée de 15 pieds 1 crédit

La collision dévastatrice a jeté des passagers par-dessus bord et a tué Emily Lewis, 15 ans, lorsque sa poitrine a été “écrasée” contre une poignée.

D’autres se sont retrouvés avec des os brisés.

Lawrence, qui est décrit comme très expérimenté, qualifié et respecté, est accusé d’avoir ignoré les règles de sécurité et de ne pas avoir vu la bouée pendant 14 secondes.

L’homme “distrait” de 55 ans “n’a pas fait attention” ou “a mal calculé” un virage pendant le trajet “extrêmement dangereux”, a déclaré Winchester Crown Court.

Le capitaine – apparemment surnommé “ Mr Safe ” – a pris un selfie à bord du hors-bord à grande puissance sur Southampton Water, Hampshire, alors qu’il avait 11 passagers.

Il a d’abord imputé l’accident à son masque facial Covid soufflé par le vent et couvrant ses yeux – mais quelques jours plus tard, “il a changé son histoire” et a déclaré qu’il avait une perte de vision momentanée.

Le propriétaire de Seadogz Rib Charter Ltd, Michael Howley, 52 ans, est également jugé face à une accusation de sécurité.

L’incident s’est produit sur Southampton Water vers 10 heures du matin le 22 août 2020 lorsque les familles réservaient des excursions pendant les vacances d’été.

Emily, qui était à bord du bateau avec sa mère Nikki, son père Simon et sa sœur aînée Amy, alors âgée de 18 ans, était l’une des 11 personnes transportées à l’hôpital après l’accident.

Le tribunal a entendu la jeune fille se plaindre qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait peur et que ses lèvres étaient bleues, mais Lawrence faisait les cent pas sur le bateau “ne semblant aider personne et enjambant ceux qui se trouvaient sur son chemin”.

La “belle” écolière, de Park Gate, est malheureusement décédée à l’hôpital général de Southampton plus tard dans la journée des suites de blessures catastrophiques à la poitrine.

Ouvrant le procès pour homicide involontaire coupable le 13 janvier, la procureure Christine Agnew KC a décrit le briefing de sécurité de Lawrence comme « insipide » et son comportement global comme « vraiment, exceptionnellement mauvais et grossièrement négligent ».

Elle a dit aux jurés que les parents d’Emily voulaient “traiter” leurs filles à un tour RIB, ajoutant: “Ce devait être des sensations fortes, mais tragiquement, c’était à la fois des sensations fortes et finalement une course extrêmement dangereuse qui s’est terminée par la mort.

“Elle est décédée des suites de blessures internes qu’elle a subies en s’écrasant contre la poignée en métal juste devant elle lorsque le bateau s’est écrasé de plein fouet sur une bouée, ce que Michael Lawrence ne semble pas avoir vu.

“Peut-être parce qu’il ne faisait pas attention et était distrait, ou parce qu’il prévoyait de faire un virage serré et parce qu’il ne faisait pas assez attention, il a mal calculé le virage.

“Dans les deux cas, l’accusation a déclaré que ses actions ce jour-là étaient bien inférieures à celles d’un skipper compétent.”

Deux autres passagers se sont retrouvés à l’eau et d’autres ont été grièvement blessés.

« GRASSEMENT NÉGLIGENT »

Mme Agnew KC a déclaré que Lawrence avait initialement déclaré que son masque facial avait explosé et couvrait ses yeux, mais qu’il avait ensuite accusé une “panne de courant” lorsque des images sont apparues sur les réseaux sociaux.

Elle a poursuivi: “Le cas de l’accusation est que malgré son expérience, ou peut-être même à cause d’elle, il a pris des risques qu’il n’aurait pas dû prendre et n’a pas observé les pratiques de sécurité de base tout en naviguant sur le semi-rigide alors qu’il était seul responsable de la sécurité et devait un devoir de diligence envers les 11 autres personnes à bord.

“C’est le cas de la Couronne que les actions de Lawrence cet après-midi d’août étaient vraiment exceptionnellement mauvaises, grossièrement négligentes et ont causé la mort d’Emily.”

Mme Agnew KC a ensuite accusé Howley de ne pas avoir veillé à ce que son RIB soit utilisé de manière sûre.

Le trajet RIB de 60 minutes a été annoncé comme “alimenté par l’adrénaline”, impliquant de la “vitesse”, des “virages serrés” et des “promenades de réveil”.

Lawrence détenait des qualifications, notamment un cours avancé de bateau à moteur, un cours avancé d’instructeur de bateau à moteur et un cours de maître de yacht.

La mère d’Emily a estimé que le briefing de Lawrence était “souhaitable”, tandis qu’un de ses collègues a dit qu’il était “rapide”.

Il a même dit que le groupe “se calmerait aujourd’hui” compte tenu des conditions de mer, a-t-on entendu.

Emily disait qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait peur et que ses lèvres étaient bleues. Christine Agnew KC

Pendant le trajet, Emily a été placée au milieu en raison de son âge et du fait qu’elle était la plus petite à bord.

Ses pieds ne pouvaient pas toucher le sol et il n’y avait pas de ceinture de sécurité.

La famille Lewis a estimé que Lawrence “avait pris des virages très brusquement et qu’ils se sentaient mal à l’aise”, a déclaré le tribunal.

Le bateau a atteint des vitesses allant jusqu’à 47,8 nœuds (55 mph) pendant le trajet, effectuant des virages en huit autour des bouées.

La limite de vitesse sur l’eau avait expiré, mais Lawrence et Howley pensaient qu’elle était de 40 nœuds.

D’autres skippers ont dit qu’ils avaient l’impression qu’il s’approchait trop près des bouées.

Mme Agnew KC a déclaré que le bateau avait roulé cinq fois dans le sillage d’un car-ferry avant de se diriger directement vers la bouée, qui mesurait 15,4 pieds (4,69 mètres) et une “grande structure verte”.

« La distance entre [the RIB and buoy] était de 909 pieds (277 mètres) », a-t-elle poursuivi.

“Lawrence a accéléré et s’est dirigé droit vers la bouée.

“Depuis la bouée en vue, il restait 14 secondes jusqu’à l’impact à 10h11. La dernière vitesse enregistrée était de 36,6 nœuds.”

BLESSURES « INSUVIABLES »

Les enregistrements téléphoniques montrent que Lawrence a appelé Howley quatre fois pour lui dire qu’il avait eu “un très grave accident”.

Amy Lewis s’est cassé le bras et s’est évanouie. Lorsqu’elle a repris conscience, elle a vu que le guidon devant sa sœur “en détresse” était entré directement dans son estomac.

“Emily disait qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait peur et que ses lèvres étaient bleues”, a déclaré Mme Agnew KC.

Elle a subi des lésions cérébrales et ses proches ont pris la “décision incroyablement difficile” d’éteindre son appareil de survie, a ajouté le procureur.

Des preuves médicales ont montré que ses blessures étaient “impossibles à survivre”.

Dans la foulée, Lawrence a dit à plusieurs personnes, dont sa femme Karen, que son masque avait soufflé sur ses yeux.

Il a affirmé plus tard qu’il avait subi une perte de vision momentanée, la comparant à « des éternuements en conduisant une voiture », et a insisté sur le fait qu’il ne parcourait que 25 nœuds à l’époque.

Le jury a appris plus tard que ni Lawrence ni Howley n’étaient au courant d’un code de sécurité important sur la sécurité des passagers sur les petites embarcations commerciales.

Appelé le code HSPV, il a été créé après un accident en Écosse en 2016 et a été promu par des personnalités comme la Royal Yachting Association.

Lawrence, de Blackfield dans la New Forest, nie l’homicide involontaire coupable par négligence grave, le défaut de maintenir une surveillance appropriée en tant que maître du bateau et le défaut de procéder à une vitesse de sécurité lors de la conduite du bateau.

Howley, de Hordle, New Forest, nie “n’avoir pas pris toutes les mesures raisonnables pour sécuriser le bateau exploité de manière sûre”.

L’avocat Karim Khalil, défendant Lawrence, qui, selon lui, souffre maintenant du SSPT, a déclaré qu’il avait gardé une “bonne” surveillance et qu’il n’avait pas voyagé à une vitesse inappropriée.

James Newton-Price KC, pour Howley, a déclaré que le père marié était dans le RNLI et avait fait “ce qu’il pouvait raisonnablement”.

Le procès de quatre semaines se poursuit.

Le bateau s’approchant de la structure métallique en août 2020 1 crédit