Écolière, 10 ans, «saisie par la taille par un homme qui a essayé de l’entraîner» avant de s’échapper et de fournir une description

Une écolière de 10 ans a été “saisie par la taille” par un homme qui “a tenté de l’entraîner” avant qu’elle ne parvienne à s’échapper et à donner une description aux flics.

La jeune fille se rendait à l’école lorsqu’elle aurait été attrapée dans la rue à Great Barr, au nord-ouest de Birmingham.

La jeune fille a été “saisie par la taille par derrière par un homme qui a tenté de la traîner”, a déclaré la police des West Midlands.

Une fillette de 10 ans aurait été attrapée par la taille par un homme alors qu’elle se rendait à l’école Crédit : Google

Heureusement, la jeune fille a pu s’en prendre à l’homme et lui donner des coups de pied et ses cris l’ont poussé à s’enfuir, selon la force.

L’Arena Academy a lancé une alerte aux parents plus tôt cette semaine disant qu’un de ses élèves avait été attrapé par un “homme, tout de noir vêtu, portant une cagoule”.

Maintenant, après l’attaque du 27 septembre, les flics ont publié plus de détails.

Un porte-parole de la police a déclaré : « Nous enquêtons après qu’une fille a été attrapée par un homme alors qu’elle se rendait à l’école mardi matin (27 septembre). C’est arrivé sur la pelouse de Sandy Lane, près de Booths Lane, à Great Barr à 8h15.

« La jeune fille a été attrapée par la taille par derrière par un homme qui a tenté de la traîner. Elle a donné des coups de pied et a crié et l’agresseur s’est enfui.

“Il est décrit comme ayant environ 20 ans, grand et mince. Il portait tous des vêtements noirs ainsi qu’une casquette noire, des gants en cuir, de grosses bottes arrière et un masque de type maille. Il portait un sac à dos noir.”

Il a poursuivi: “La fille, âgée de 10 ans, est naturellement ébranlée, mais elle est en sécurité et nous la soutenons. Elle nous a courageusement fait une déclaration pour nous aider dans notre enquête.

«Nous explorons la vidéosurveillance locale et des enquêtes sont en cours, nous demanderions à toute personne qui se trouvait dans la région et aurait peut-être vu un homme correspondant à cette description de nous contacter. Heureusement, des incidents comme celui-ci sont extrêmement rares, mais nous avons augmenté les patrouilles dans la région et notre officier de liaison avec les écoles s’est rendu à l’école voisine pour rassurer et conseiller.

“Tout témoin ou toute personne ayant vu un homme agir de manière suspecte à proximité est prié de nous contacter via le chat en direct sur notre site Web ou en appelant le 101. Veuillez citer la référence du crime 20/803719/22.”