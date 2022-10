Écolier, 14 ans, accusé du meurtre de Tomasz Oleszak, 14 ans, poignardé à mort près d’un parc naturel

UN ÉCOLIER a été accusé du meurtre d’un adolescent de 14 ans qui a été poignardé à mort près d’une réserve naturelle.

Tomasz Oleszak a été transporté d’urgence à l’hôpital après que l’horreur se soit déroulée à Gateshead, Tyne and Wear, lundi soir.

Tomasz a été poignardé à mort

Malheureusement, il n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort aux premières heures d’hier matin.

Le Crown Prosecution Service a maintenant confirmé qu’un garçon de 14 ans a été accusé de meurtre.

Il est également accusé de tentative de blessure intentionnelle et de possession d’un article à lame dans un lieu public.

L’adolescent, qui ne peut pas légalement être nommé, comparaîtra devant le tribunal de première instance de Newcastle aujourd’hui.

Christopher Atkinson, chef de l’unité Crown Court au CPS North East, a déclaré: «Le service des poursuites de la Couronne a autorisé la police de Northumbria à inculper un garçon de 14 ans, qui ne peut pas être nommé pour des raisons juridiques, en relation avec le coup de couteau mortel de Tomasz Oleszak dans la région d’Aycliffe Crescent de Springwell Estate dans la soirée du lundi 3rd Octobre.

«Le garçon a été inculpé d’un chef de meurtre, d’un chef de tentative de blessure intentionnelle et d’un chef d’avoir un article à lame dans un lieu public.

“Nos pensées vont à la famille de Tomasz Oleszak en ces moments difficiles.”

Les hommages ont afflué pour Tomasz, qui a joué pour le club de football pour jeunes Gateshead Cleveland Hall CA.

L’équipe a publié un communiqué disant : “En tant que club aujourd’hui, nous sommes très dévastés d’apprendre qu’un de nos jeunes footballeurs a perdu la vie.

“Nos pensées et nos prières vont à sa famille, ses amis et tous ceux qui connaissaient Tomasz.”

Le club a également partagé un lien vers une page GoFundMe, qui a jusqu’à présent collecté plus de 20 000 £ pour aider la famille de l’adolescent.

Paul Howson, qui a organisé la collecte de fonds, a écrit : “Tomasz était un jeune homme très gentil et attentionné, il a été amené au Royaume-Uni par ses parents pour une vie meilleure et ne méritait pas ce qui lui est arrivé.

“Il était aimé et aimé par beaucoup, c’était un footballeur très passionné que nous avons tous eu le plaisir d’entraîner. Il était un membre très aimé de sa communauté locale et manquera beaucoup à tous ceux qui l’aimaient.

“C’est le pire cauchemar de tous les parents devenu réalité et je ne peux pas imaginer ce qu’ils traversent.

“Moi-même, Michael & Scott et l’équipe de football aimerions collecter autant de fonds que possible pour aider à soutenir ses parents et ses frères et sœurs dans une période si douloureuse pour eux tous.

« Peu importe qu’il soit grand ou petit, chaque don serait grandement apprécié.

La police de Northumbria a été dépêchée dans la région d’Aycliffe Crescent du domaine de Springwell juste après 20 heures lundi.

Cela s’est produit lorsque des voisins horrifiés ont entendu des cris provenant du parc naturel de Whitehills.

Les agents demandent à toute personne ayant des informations de se manifester.

Tomasz a été décrit comme “passionné” par le football

Il a été décrit comme “incroyable” par des amis