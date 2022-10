Écolier, 11 ans, nommé chef de gang qui a commis 80 crimes, dont l’attaque d’une femme flic

UN ÉCOLIER a été nommé au Parlement comme le chef d’un gang qui a commis 80 crimes, dont l’attaque d’une policière.

Le jeune de 11 ans aurait été à l’origine d’une série de crimes à Blackpool au cours des dernières semaines.

Un enfant de 11 ans a été nommé responsable de nombreux crimes à Blackpool au cours des dernières semaines Crédit : Getty

Le député conservateur Scott Benton a appelé la Chambre des communes à discuter des comportements antisociaux Crédit : Alamy

L’allégation concernant l’implication du garçon a été faite par le député conservateur Scott Benton après que la police du Lancashire a annoncé que trois enfants avaient été arrêtés lors d’une répression contre les gangs de drogue des comtés.

La ville balnéaire du Lancashire a été victime de “centaines” d’infractions commises par des groupes criminels qui contraignent des enfants et des adultes vulnérables à transporter de la drogue.

M. Benton, député de Blackpool South, a déclaré: “Les résidents de la région de Talbot et Brunswick à Blackpool ont été en proie à des comportements antisociaux ces dernières semaines, avec des centaines de crimes différents commis par un gang d’adolescents.

“Le meneur est un garçon de 11 ans qui a été responsable de plus de 80 infractions différentes, dont l’agression d’une policière.

“Malheureusement, les efforts de la police du Lancashire pour le traduire en justice ont été compromis par la direction des enfants du conseil de Blackpool, qui refuse de criminaliser les adolescents.

“Pouvons-nous avoir un débat dans cette Assemblée sur les comportements antisociaux, la misère qu’ils causent aux communautés et si la police a les pouvoirs appropriés pour s’attaquer à ces problèmes ?”

La chef des Communes, Penny Mordaunt, a déclaré: “Je suis vraiment désolée que sa communauté souffre de cette série de comportements antisociaux et d’activités criminelles.

“Il saura qu’il faut une équipe de personnes pour redresser cette situation, il s’agit d’éducation, il s’agit de l’autorité locale, il s’agit d’une bonne approche policière et je pense que ce sera un excellent sujet de débat, et j’encouragerais qu’il en fasse la demande de la manière habituelle.”

La répression du Lancashire a vu 46 personnes arrêtées – dont 34 hommes, neuf femmes et les trois moins de 18 ans.

De l’argent liquide, des téléphones portables, des drogues de classe A et de classe B et des armes, dont quatre machettes, six couteaux et un poing américain, ont été découverts.

Becky Smith, responsable de la police du Lancashire pour County Lines, a déclaré: “Nous travaillons plus dur que jamais pour réprimer les criminels des comtés qui introduisent le trafic de drogue et la violence dans nos communautés.

“L’activité de cette semaine est un aperçu du travail effectué chaque jour dans le Lancashire pour perturber les personnes impliquées dans le crime organisé et s’attaquer aux frontières des comtés.”