Écoles enseignant la pleine conscience et la méditation pour aider à réduire le stress

Elle parle de “grandes émotions”. Tenant Billy, elle dit : « Quand tu te mets en colère, tu as laissé notre chien aboyer et mordre », en agitant le chien en peluche. « Et comment calmer notre chien ? Respirer. Qui aide ? Hugues. »

Après les 30 secondes, elle demande : « Qui a pu seulement inspirer, expirer ? Qui avait un million d’autres pensées ? Cela attire des rires et des mains levées, à la fois en réponse à la question du succès et au peu d’environ “un million d’autres pensées”.

Mais Hoots ne peut aider qu’après que Billy se soit calmé, leur rappelle-t-elle. “Pensez-vous que Hoots sortira si Billy aboie et crie?” Les enfants connaissent la réponse à cette question, secouant la tête “Non” à l’unisson.

La séance se termine par une méditation de 5 minutes et un « scan corporel », un exercice guidé de perception des sensations corporelles sans jugement, effectué les yeux fermés.

Clotworthy est directrice exécutive et fondatrice de Worthy Beyond Purpose, une organisation à but non lucratif de Los Angeles lancée en 2018. Elle dirige le programme de pleine conscience et de méditation de 30 minutes une fois par semaine à Valor Academy Elementary et dans cinq autres écoles de la région.

Après la séance, dit-elle fièrement, les enfants savent que Billy représente l’amygdale, la région du cerveau associée au traitement émotionnel, et Hoots est le cortex préfrontal, le centre de contrôle du cerveau impliqué dans la régulation des émotions.

Clotworthy et d’autres praticiens comme elle se rendent de plus en plus dans les salles de classe pour utiliser la pleine conscience et la méditation pour essayer d’aider à soulager les problèmes de santé mentale envahissants de les traumatismes pandémiques, l’isolement, les fermetures d’écoles, les fusillades dans les écoles et d’autres problèmes qui affligent constamment les élèves de tous âges. Étude après étude a trouvé de nombreux négatifs effets sur la santé mentale des mesures de sécurité COVID-19 sur les enfants et les adolescents.