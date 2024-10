Écoles communautaires de Goshen – District 2

26 octobre — Veuillez nous dire pourquoi souhaitez-vous occuper ce poste ?

Miller : Je vis à Goshen depuis que je suis jeune et j’ai des liens étroits avec la ville. En tant qu’éducateur, je crois fermement que les écoles publiques sont essentielles au maintien d’une communauté dynamique. La diversité de Goshen est une véritable force et je souhaite redonner à GCS une partie de ce que j’ai appris au cours de mes décennies d’éducation. Les enfants sont toujours au centre de tout ce que font les écoles, et nous devons nous assurer qu’ils bénéficient du soutien et des conseils nécessaires pour atteindre leur plein potentiel, que ce soit au collège ou dans les métiers.

Les écoles publiques doivent s’efforcer d’écouter et de soutenir les parents et s’assurer que leurs préoccupations sont entendues. Avoir une communication véritablement ouverte est difficile et rigoureux et devrait faire partie d’un processus quotidien. Cela demande un travail acharné et des efforts honnêtes de la part de toutes les personnes impliquées. Trop souvent, enseigner est un travail difficile qui peut sembler écrasant, et je pense qu’il est important de faire de Goshen un endroit attrayant pour les nouveaux éducateurs, ainsi que de retenir le personnel expérimenté. Nous devons soutenir notre personnel et leur montrer à quel point nous les apprécions.

Srun : Je me présente parce que je crois que nos étudiants sont l’avenir de notre grande nation et qu’il est de notre responsabilité de les préparer à cet avenir. Avec des scores de compétence en baisse et en fréquentation, il est clair que nous devons résoudre ces problèmes pour les préparer à de meilleurs résultats.

Je souhaite conserver un environnement sûr et accueillant où chaque élève se sent soutenu. Je m’engage à m’engager avec l’éducateur, les parents et la communauté pour créer une atmosphère de collaboration axée sur l’amélioration des résultats des élèves.

Quelles sont vos qualifications pour ce poste ? Pourquoi pensez-vous que vous seriez la meilleure personne pour le poste ?

Miller : J’ai commencé dans le domaine de l’éducation spécialisée, puis j’ai été transféré au département d’études sociales de l’ancienne école secondaire Elkhart Memorial. J’ai occupé de nombreux postes au cours de mes deux décennies dans l’éducation et j’ai vu comment fonctionne l’école publique sous de nombreux angles différents. Il est difficile d’apprécier l’ampleur de ce qui contribue au succès d’une école à moins d’être là depuis un certain temps et d’avoir vu le bon et le mauvais.

Je crois fermement qu’il faut être positif pour réussir. Les meilleurs dirigeants élèvent les autres au lieu de souligner à quel point ils méritent le crédit et les distinctions et créent une atmosphère toxique. Je pourrais [not] ne vous souciez pas de tout cela. Ce n’est pas ainsi que nous faisons les choses ; ce n’est pas ainsi que nous avançons, et je pense que j’aiderais GCS dans cet aspect.

Srun : Mes qualifications pour le conseil scolaire viennent du fait que je suis un parent et de mon engagement à être un leader engagé. Même si je n’ai pas d’expérience traditionnelle dans le système éducatif, je crois que nous avons besoin d’une nouvelle perspective qui pourrait contribuer à créer le changement dont nous avons besoin. Nous avons élu des gens qui ont beaucoup d’expérience. Pourtant, nous n’avons toujours pas constaté de résultat en termes de scores ou de fréquentation. Il est peut-être temps d’élire un leader prêt à s’engager auprès des éducateurs, des parents et des élèves pour relever le défi auquel nos écoles sont confrontées.

Je suis un ardent défenseur de la responsabilité, qui est véritablement nécessaire au sein du conseil scolaire de Goshen, à l’heure actuelle. Je reconnais également l’importance de poser des questions difficiles. Parfois, un point de vue extérieur peut mettre en lumière des problèmes que les personnes profondément impliquées pourraient négliger.

Je crois sincèrement que mon point de vue unique peut apporter des changements positifs au sein du conseil scolaire. Défendre les étudiants et garantir que leurs besoins seront prioritaires dans la prise de décision.

Si vous êtes (ré)élu, quels seraient certains de vos principaux objectifs en ce qui concerne ce poste ?

Miller : Je pourrais choisir plusieurs objectifs, notamment la rétention des enseignants et la sécurité des écoles, mais je me concentrerai sur IREAD. Les scores IREAD de Goshen en troisième année sont inférieurs à ceux de la plupart des districts scolaires locaux. Bien que nous souhaitions évidemment améliorer les niveaux de lecture de notre district, Goshen a un pourcentage beaucoup plus élevé d’élèves qui parlent une autre langue que l’anglais à la maison. Selon State Impact Indiana, Goshen a une population ELL de 38,9 %, et juste pour choisir une école au hasard, Penn n’en représente que 2,8 %. Les données doivent donc être examinées dans leur contexte pour comprendre les résultats de l’IREAD. Améliorer la compréhension en lecture signifie embaucher du personnel de soutien et des tuteurs supplémentaires en ALS dans chaque école afin que les élèves à risque ne soient pas laissés pour compte. L’État impose une approche basée sur la phonétique pour améliorer les scores IREAD. Cela devrait être combiné avec une approche qui montre aux étudiants que la lecture est une activité amusante et agréable et certainement pas une punition. Si nous testons les enfants en troisième année, nous devrions nous attendre à constater des progrès au niveau secondaire. Il n’existe pas de solution miracle pour augmenter les résultats en lecture, mais avec une approche soutenue et ciblée au fil du temps, nous y parviendrons.

Srun : Si je suis élu, mon objectif sera d’assurer un environnement sûr à tous les étudiants. J’ai l’intention de relever les défis d’assiduité en offrant un soutien ciblé aux étudiants à risque et en mettant en œuvre des stratégies pour comprendre et traiter les causes profondes d’un absentéisme élevé.

Je souhaite également renforcer l’engagement des parents en organisant des ateliers qui donnent un aperçu du programme, des méthodes d’enseignement et des moyens de soutenir l’apprentissage à la maison. Grâce à la collaboration avec le surintendant et le conseil scolaire, mon objectif est d’établir des politiques qui promeuvent ces ateliers comme des outils précieux pour impliquer les familles dans l’éducation de leurs enfants, ce qui est un facteur essentiel pour améliorer les faibles scores de compétence.