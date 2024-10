Écoles communautaires Concord – District 2

26 octobre – Écoles communautaires Concord – Commission scolaire (deux sièges au total)

Votez pour deux au maximum.

Quartier 2

S’il vous plaît dites-nous, pourquoi souhaitez-vous occuper ce poste ?

Koontz : Ce printemps, Kami Wait, l’actuelle présidente du conseil scolaire, m’a appelé et m’a fait savoir qu’elle avait décidé de ne pas se présenter aux élections. Elle m’a demandé si je serais intéressé à briguer son siège.

En tant que diplômé de Concord, ancien enseignant et entraîneur du district, parent actuel et propriétaire local, j’apporterais de multiples perspectives au conseil scolaire. Notre conseil d’administration est actuellement composé de personnes dévouées qui veulent ce qu’il y a de mieux pour nos étudiants. Cependant, l’un des points de vue que nous n’avons pas actuellement est celui d’un ancien enseignant, que je voudrais partager.

Je crois en l’éducation publique et je fais le nécessaire pour soutenir les étudiants et les enseignants afin que tous les étudiants puissent réussir. Je crois que tous les enfants peuvent apprendre et que Concord s’efforce de continuer à répondre aux besoins uniques de notre population étudiante diversifiée.

McDowell : Je souhaite siéger au conseil scolaire pour résoudre quatre problèmes critiques qui, à mon avis, sont essentiels à la réussite de nos élèves et de notre communauté. Premièrement, les résultats aux tests académiques sont en baisse depuis 2014. Seuls 22 % des élèves de la troisième à la huitième année sont au niveau scolaire en anglais et en mathématiques. Bien que Concord ait constaté une amélioration significative des scores IREAD, 23 % des étudiants risquent toujours d’être retenus lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur. Ces chiffres soulignent la nécessité de combler les lacunes académiques et de garantir que tous les étudiants maîtrisent les compétences nécessaires pour réussir.

Deuxièmement, les parents et les membres de la communauté méritent de savoir comment les décisions sont prises et leurs conséquences sur leurs enfants. Je travaillerai avec d’autres membres du conseil d’administration pour dialoguer lors de réunions publiques afin de partager des informations sur des questions importantes, telles que le coût des achats importants, les révisions des politiques et les détails des rôles des nouvelles recrues. Entendre les questions et les préoccupations du conseil d’administration sur les questions avant qu’elles ne soient votées démontrera que la diligence raisonnable a été faite, instaurant ainsi la confiance du public.

Enfin, je m’opposerai aux hausses d’impôts et me concentrerai sur une gestion efficace des ressources. Je crois également que les parents savent ce qui est le mieux pour leurs enfants et soutiendront les politiques qui responsabilisent les parents, leur donnant ainsi une voix plus forte dans les affaires scolaires.

Yoder : J’ai eu d’excellents professeurs et entraîneurs pendant que je grandissais et je voulais être enseignant et entraîneur à la fois. Faire partie d’un conseil scolaire me permet de redonner à l’éducation publique et de soutenir toutes les personnes formidables qui font de grandes choses pour des enfants formidables.

Quelles sont vos qualifications pour ce poste ? Pourquoi pensez-vous que vous seriez la meilleure personne pour le poste ?

McDowell : J’apporte une nouvelle perspective et une voix indépendante au conseil d’administration. J’ai assisté régulièrement aux réunions du conseil d’administration au cours des deux dernières années et j’ai vu la nécessité d’un changement. Mes expériences en tant que parent, membre de la communauté et défenseur de l’amélioration de l’éducation me donnent une solide compréhension des défis auxquels nous sommes confrontés.

Je peux fournir le leadership nécessaire pour donner la priorité aux étudiants. Je veillerai à ce que les décisions soient prises de manière transparente et à maintenir la responsabilité financière. En collaboration avec d’autres membres du conseil d’administration, je remettrai en question le statu quo pour explorer des solutions innovantes.

Yoder : J’ai 12 ans d’expérience en tant que membre d’un conseil scolaire et plusieurs années supplémentaires au sein du conseil national du spina bifida à Washington, DC. Grâce à cette expérience, j’ai appris à travailler en équipe « Nous, Notre, Nous » pour faire quoi. est le meilleur pour ceux que nous servons et je réalise parfois que ce qui est le mieux n’est peut-être pas celui que j’aurais choisi. Je n’ai pas d’agenda caché, je veux juste contribuer à la réussite des étudiants. J’apporte des connaissances en éducation publique et une volonté de comprendre ce qu’un enseignant et un élève vivent tout au long de la journée scolaire. Je continuerai à prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour les enfants.

Koontz : Je suis diplômé de Concord, parent de trois enfants dans le quartier, propriétaire foncier (ma femme et moi sommes propriétaires de notre maison ainsi que d’un immeuble locatif dans le quartier) et ancien enseignant et entraîneur depuis 13 ans (dont six dans les écoles Concord). Je suis titulaire d’un baccalauréat en éducation physique et santé avec une mineure en coaching et d’une maîtrise en leadership éducatif. Toutes ces expériences et rôles m’ont préparé à occuper ce poste.

Si vous êtes (ré)élu, quels seraient certains de vos principaux objectifs en ce qui concerne ce poste ?

Yoder : Je continuerai d’aider les conseils scolaires publics à rester unis et concentrés sur les enfants. Je veux que la Commission scolaire Concord reste unie et concentrée sur ses objectifs et ses plans stratégiques alors que nous aidons à réaliser la mission de préparer les élèves à la réussite. Nous avons pris la décision de limiter les transferts à Concord car nous recevons chaque année de nombreuses candidatures. Je veux continuer à faire de Concord un endroit où les gens veulent fréquenter et où les gens veulent faire partie de la famille Concord. Nous avons des gens formidables qui font de grandes choses, mon objectif est de garder tous ces gens formidables au sein de la famille communautaire de Concord.

Koontz : Mon objectif primordial est de faire ce qu’il y a de mieux pour les étudiants de Concord. Je m’efforcerais d’être informé, réfléchi et d’examiner les situations du point de vue de plusieurs parties prenantes. Concord n’est pas parfait et nous avons beaucoup de marge de croissance, mais je crois que nous avons de bonnes personnes qui recherchent des moyens proactifs de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Un candidat aime souligner la baisse des résultats aux tests depuis 2014, sans mentionner que les résultats de tous les districts ont chuté. Ce même candidat omet également de mentionner la croissance que nous avons réalisée et n’a jamais mentionné un plan sur la façon dont il améliorerait ces scores. Un exemple de croissance serait les résultats de nos tests IREAD de l’année dernière. Nos élèves de troisième année se sont améliorés de 7 % entre 2023 et 2024 à l’évaluation IREAD. La croissance moyenne de l’État était de 0,6%. Nous avons des coachs en lecture, initions les enfants plus tôt au développement de la lecture et de la phonétique et avons commencé à proposer l’évaluation IREAD aux élèves de deuxième année afin d’identifier les élèves qui ont besoin d’un soutien supplémentaire à un âge plus précoce. Bien que nous ne soyons pas encore là où nous souhaitons être et qu’il reste encore beaucoup à faire, nous réduisons l’écart.

McDowell : Comme mentionné ci-dessus, mes deux principales priorités sont l’amélioration académique et la transparence du conseil d’administration. Je travaillerai avec les autres membres du conseil d’administration pour garantir que la performance des élèves devienne une priorité. Cela signifie examiner régulièrement les progrès académiques, combler les écarts de performance et tenir l’administration responsable des résultats. Je plaiderai en faveur de stratégies telles que l’enseignement de la lecture basé sur la phonétique, les interventions en petits groupes pour les mathématiques et les programmes de tutorat élargis. Les fonds de la subvention NextGen pourraient être utilisés pour créer des classes de transition pour les étudiants non anglophones.

En ce qui concerne la transparence du conseil d’administration, je ferai pression pour des discussions plus ouvertes lors des réunions publiques. Cela inclut le partage d’informations sur des questions clés. Je crois que la transparence renforce la confiance et je veillerai à ce que le conseil d’administration soit pleinement responsable envers le public.