Ecole Vétérinaire d’Anderlecht / HASA – Architecten

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

4098 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2021



Description textuelle fournie par les architectes. L’école vétérinaire historique d’Anderlecht se trouve à l’origine du quartier de Cureghem. Après plus de 20 ans d’inactivité, le bâtiment principal est reconverti en centre d’affaires et de congrès dans le but de stimuler la relance économique du quartier.

Le programme fonctionnel du maître d’ouvrage a été repensé de manière à respecter l’agencement existant du bâtiment classé : auditorium et restaurant dans les grandes salles académiques au 2e étage, bureaux au rez-de-chaussée, au 1er étage et aux combles. Deux patios nouvellement creusés permettent à la lumière du jour d’entrer dans les salles de réunion du sous-sol réaménagé.

Plan d’étage

Pour se conformer aux normes de sécurité en vigueur, HASA architecten a ajouté des escaliers de secours extérieurs à gauche et à droite du bâtiment. Les escaliers indépendants en treillis métallique soutiennent un pont en porte-à-faux, avec 2 fenêtres existantes faisant office de sorties de secours. Cette conception permet de revenir sur l’ensemble de l’intervention, sans endommager durablement le bâtiment historique.

En ajoutant une couche d’isolation interne aux façades et en intégrant un éclairage et des technologies de construction à faible consommation d’énergie, nous avons réussi à réduire la consommation annuelle d’énergie du bâtiment pour le chauffage de 200 kWh/m²a à seulement 45 kWh/m²a, ce qui en fait le premier bâtiment classé à basse énergie de la Région de Bruxelles-Capitale. L’ensemble de cette opération a été réalisé avec le plus grand soin afin de préserver les finitions historiques et d’éviter des dommages structurels à long terme.

Notre conception a visé à préserver et réutiliser au maximum les matériaux déjà présents dans le bâtiment. Les éléments et matériaux de construction qui ne pouvaient pas être utilisés sur place ont été vendus lors d’un marché public pour les voisins, les entrepreneurs et les revendeurs.

Section

Dans un mélange harmonieux de passé et de présent, HASA Architecten a réalisé des interventions précises qui respectent la logique originale de la structure existante. En utilisant les mêmes matériaux et les mêmes couleurs, tout en insufflant un design distinctif et contemporain, ils ont réussi à une intégration harmonieuse. Plutôt que d’opter pour des contrastes prononcés, les architectes ont choisi d’effectuer des ajouts respectueux qui complètent le tissu historique du bâtiment. Ce projet prône une rénovation durable, en mettant l’accent sur la réduction de la consommation d’énergie et de matériaux, la revitalisation de l’environnement immédiat et la préservation du patrimoine culturel.