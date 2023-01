École secondaire Sir Robert Borden : des élèves accusés à la suite d’un incident antisémite

Deux étudiants font face à des accusations de crimes haineux après un incident antisémite dans une école secondaire d’Ottawa le mois dernier.

L’incident haineux s’est produit à l’école secondaire Sir Robert Borden le 1er décembre. Les élèves ont été accusés d’incitation publique à la haine, de méfait et de harcèlement criminel, a déclaré la police d’Ottawa dans un communiqué mardi.

Le conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton a confirmé l’incident le mois dernier. Le conseil a déclaré qu’après une activité parascolaire, deux étudiants juifs ont été appelés dans une pièce par d’autres étudiants.

Lorsqu’ils sont entrés, ils ont vu une grande croix gammée affichée sur le sol et un étudiant a fait un salut nazi. La police a déclaré mardi qu’un élève avait créé et affiché un symbole de haine dans l’école et qu’un autre avait utilisé un langage et des gestes antisémites.

Les deux étudiants ne sont pas nommés en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Ils doivent comparaître devant le tribunal “à une date ultérieure”, a indiqué la police.

L’OCDSB a déclaré que l’administration de l’école avait lancé une enquête dès qu’elle avait eu connaissance de l’incident. Le conseil a déclaré qu’à la suite de l’enquête, un plan avait été mis en place pour discipliner les élèves responsables.

Dans un communiqué publié mardi, l’OCDSB a déclaré qu’il s’opposait à l’antisémitisme.

“Les élèves, les familles et le personnel juifs ont le droit de se sentir en sécurité à l’école et dans la communauté. Les actes d’antisémitisme, de haine et d’intolérance sont inacceptables”, a déclaré un porte-parole du conseil. “Depuis cet incident, l’école a pris un certain nombre de mesures pour répondre aux préoccupations concernant l’antisémitisme et la sécurité des élèves. Ce travail se poursuivra en 2023.”

L’incident a déclenché une discussion lors d’une réunion du conseil fin décembre, certains craignant que le conseil ne fasse pas assez pour répondre à la haine croissante envers les étudiants et le personnel juifs.

Le porte-parole a déclaré mardi qu’avant les vacances d’hiver, une présentation aux étudiants de Sir Robert Borden a mis en évidence certaines prochaines étapes, notamment la compréhension accrue des étudiants et du personnel de l’antisémitisme et de ses impacts, le signalement des incidents d’antisémitisme et l’amélioration du suivi des étudiants et des familles touchés, et le travail avec le syndicat des étudiants juifs de l’école pour soutenir les étudiants.

L’école s’associe également à des organisations juives dans le cadre d’assemblées et d’apprentissage en classe, indique le communiqué, et s’informe sur l’Holocauste, en particulier en préparation de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste le 27 janvier et du mois de l’éducation sur l’Holocauste en novembre.