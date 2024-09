École secondaire d’État de Pelgulinna / Arhitekt Must

© Tunnel de Tõnu

+ 9





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

8273 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Thermomètre



Architectes principaux :



Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass



© Tunnel de Tõnu

Description textuelle fournie par les architectes. L’idée d’un bâtiment scolaire en bois était déjà présente dans le cahier des charges du concours d’architecture. L’objectif était de créer une école spécialisée dans l’éducation environnementale et le bâtiment devait également illustrer les possibilités d’une construction respectueuse de l’environnement.

© Tunnel de Tõnu

Plan du rez-de-chaussée

© Tunnel de Tõnu

L’emplacement en bordure du parc forestier de Merimetsa constitue une passerelle entre l’espace urbain et l’environnement naturel. Le bâtiment, le paysage et la forêt dialoguent en s’appuyant mutuellement, forment un tout intégré et se fondent parfois les uns dans les autres. Outre les possibilités d’apprentissage en plein air, la fusion peut également se faire par le biais de l’esthétique matérielle : le bois de la façade peut mener sa propre vie et devenir gris au fil du temps.

© Tunnel de Tõnu

© Tunnel de Tõnu

Le bâtiment, qui peut accueillir 1080 étudiants et 120 enseignants, est comme un petit monde en un clin d’œil, comme une ville avec ses rues, ses places spacieuses, ses vues et ses attributs symboliques qui offrent à ses habitants un environnement spatial passionnant et favorisent l’apprentissage non seulement dans les salles de classe mais aussi ailleurs, à l’intérieur et à l’extérieur. Le rôle de la place centrale est joué par les marches en bois sur trois étages qui imitent une pente de colline naturelle et relient tous les étages en un seul ensemble. La forme irrégulière typique d’une colline demande à être utilisée de manière créative – pour les études, la communication ou comme espace public lors d’événements plus importants. La mise en place de trois arbres tropicaux à l’intérieur brouille les frontières conventionnelles entre les espaces intérieurs et extérieurs qui sont également physiquement traversés par les entrées directes vers la zone de la cantine, la bibliothèque et le hall au rez-de-chaussée.

© Tunnel de Tõnu

Outre la structure porteuse, le bois a joué différents rôles dans le bâtiment, par exemple comme banc lisse et chaleureux, comme panneaux acoustiques perforés ou comme rampe d’escalier profilée. La façade est également importante : le treillis en bois sert de protection solaire et crée également un paysage de bancs et de recoins le long du bâtiment. Dans l’espace extérieur aux fonctionnalités variées, il y a également de la place pour des interventions créatives : l’espace d’exposition en plein air le long du chemin principal permet aux gens d’explorer le paysage redessiné chaque année par les étudiants.