École primaire wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm / hcma architecture + design

Description textuelle fournie par les architectes. L’école primaire wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm est la première école achevée du conseil scolaire de Vancouver à être construite entièrement à partir de panneaux préfabriqués en CLT (bois lamellé-croisé), un matériau qui réduit le carbone incorporé et crée un environnement d’apprentissage calme et inspirant. L’école fait partie d’un projet pilote du conseil scolaire de Vancouver visant à évaluer les possibilités du bois massif pour les futures écoles.

hcma architecture + design a conçu l’école en fonction de la façon dont les enfants apprennent aujourd’hui. Des espaces lumineux et ouverts et des communautés d’apprentissage encouragent la concentration et la collaboration, tandis que des ajouts bien pensés tels que des alcôves et des sièges près des fenêtres offrent des moments de calme et de retraite. Avec sa lumière naturelle abondante et son utilisation extensive du bois, l’intérieur a une qualité fondamentale et ancrée, complétée par des vues sur le site et au-delà sur la ville et les montagnes côtières.

Plan – Site

L’école de 3 385 m² (36 436 pi²), d’une valeur de 22,4 M$ CA, accueille 340 élèves et est située dans un quartier résidentiel majoritairement unifamilial du nord-est de Vancouver. Le site de 1,4 ha (3,45 acres) comporte trois niveaux : l’école existante est située au niveau supérieur, la nouvelle école de remplacement au niveau intermédiaire et les aires de jeu au niveau inférieur. S’appuyant sur la collaboration du personnel de l’école, du comité consultatif des parents et de la communauté locale, la forme du bâtiment reflète une volonté de décomposer la masse en communautés d’apprentissage bien proportionnées, facilement compréhensibles et à plus petite échelle. Ces espaces sont reliés par un atrium central et une circulation clairement définie. La masse privilégie également l’intégration avec la communauté locale et s’adapte à l’échelle du quartier.

Le plan cruciforme compact et lisible divise le bâtiment de deux étages en quatre volumes et segmente l’école en quadrants plus petits et définis qui fonctionnent à une échelle pertinente et appropriée où les enfants peuvent se sentir à l’aise. Contrairement à la conception d’une école plus traditionnelle, le plan d’étage ouvre la circulation et évite les couloirs étroits. Le résultat est une école unifiée par des espaces partagés qui encouragent la collaboration entre les élèves et les enseignants.

Plan – Rez-de-chaussée et 2e étage

Trois volumes abritent les quatre communautés d’apprentissage de l’école, l’administration, la bibliothèque, les salles polyvalentes et la crèche, tandis qu’un gymnase à double hauteur occupe le quatrième volume. Chaque communauté d’apprentissage est composée de 3 à 4 salles de classe qui partagent un espace de détente central, créant un sentiment de communauté et de connexion entre les élèves de différentes classes et permettant aux enseignants d’enseigner en collaboration. Les salles de classe sont dotées de cloisons vitrées pliantes pleine hauteur qui s’ouvrent sur les espaces de détente.

Au centre des quatre volumes, un atrium vitré à double hauteur constitue le cœur social de l’école. Un escalier caractéristique, comprenant des sièges en alcôve en nid d’abeille, mène au deuxième étage et à un pont de liaison qui surplombe l’espace de rassemblement situé en dessous. L’orientation dans l’école est intuitive. Depuis l’intérieur de l’atrium, des lignes de vue claires s’étendent au nord et au sud jusqu’aux deux entrées principales, à l’ouest jusqu’à un jardin de fougères et à l’est jusqu’à l’aire de jeux du niveau inférieur, que les plus aventureux peuvent atteindre par un toboggan.

L’un des objectifs clés de la conception de l’école était d’exposer autant de CLT que possible. Son apparence unifie tous les espaces intérieurs, y compris les salles de classe, les couloirs, la bibliothèque, les salles polyvalentes et le gymnase. Le bois massif exposé fait entrer l’extérieur à l’intérieur et relie les élèves à la nature. Avec le bois massif canadien comme principal matériau de structure, l’école K-7 est une vitrine de la façon dont le bois d’ingénierie d’origine locale peut à la fois réduire le carbone incorporé et agir comme un élément de conception convaincant.

La nouvelle école remplace une école plus ancienne (construite en 1922) sur le site, qui présentait un risque sismique élevé, n’était pas accessible à tous et dont les systèmes de construction avaient dépassé leur durée de vie utile. Elle restera temporairement utilisée comme « site de transition » pour d’autres projets d’écoles de remplacement, avant d’être démolie pour faire place à un futur terrain de sport. Le nouveau nom de l’école, hən̓q̓əmin̓əm̓, signifie « le soleil se levant à l’horizon » et a été offert par la bande indienne Musqueam, qui s’est inspirée du quartier de Hastings Sunrise où se trouve l’école et, comme un lever de soleil, du nouveau départ pour cette communauté scolaire.

Karen Marler, directrice de hcma architecture + design, déclare : « L’école primaire wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm s’éloigne des écoles sombres et insulaires du passé. Ici, nous avons de la lumière naturelle et des espaces ouverts, des surfaces texturées et tactiles, et des lieux d’apprentissage, de collaboration, de jeu et de retraite tranquille. Notre objectif était de concevoir un lieu d’apprentissage que les enfants méritent, où ils se sentent à l’aise, inspirés à collaborer et en sécurité pour explorer, où ils peuvent jouer bruyamment dans le gymnase ou trouver une alcôve tranquille pour se ressourcer. »