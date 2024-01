École primaire de Wenqi Road / Studio Zhaohui Rong

© Bowen Hou

+ 60

© Bowen Hou

Description textuelle fournie par les architectes. Lorsque l’école mesure entre 20 000 et 30 000 mètres carrés, c’est un état relativement idéal. Il présente un flou spatial généré par l’échelle mais n’est pas menacé par l’efficacité du trafic. Notre stratégie cohérente consiste à créer une transparence spatiale grâce à la redondance des relations pour répondre aux vies diverses des étudiants.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

1 : Espace gris d’entrée – Il s’agit d’un espace gris à superpositions multiples : la place d’entrée de l’école, l’espace d’activités pour les salles de classe du rez-de-chaussée, l’extension du gymnase interne, la transition de circulation de l’espace du deuxième étage, la bibliothèque ouverte, le lieu de rassemblement de l’école… La superposition de relations multiples rend l’espace totalement redondant, rendant la définition de l’espace gris d’entrée très ambiguë. Il s’agit d’une salle multifonctionnelle, servant non seulement de passage mais plutôt de lieu d’exposition, d’activités et de communication.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

2 : Gymnase central – Placer le gymnase comme espace public au centre est la principale caractéristique de l’école, maximisant le caractère public de l’espace du gymnase. La conception en coupe du gymnase abaisse l’élévation du terrain intérieur à -3 m, créant une meilleure interaction entre l’espace d’entrée et le gymnase, et les activités internes font désormais partie de l’exposition de l’école. En même temps, le gymnase et le garage souterrain forment une interface très conviviale, faisant du gymnase le centre de prise en charge et de dépôt des enfants de toute l’école. La gestion de l’éclairage supérieur illumine non seulement le gymnase, mais apporte également de riches changements d’éclairage à l’intérieur.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

3 : Grande plate-forme sur le toit – Une plate-forme tridimensionnelle grimpable couvre la partie inférieure du gymnase et l’espace gris de l’entrée, devenant ainsi un paradis pour les étudiants de niveau supérieur. Chaque niveau d’élève a accès à un espace d’activité de 10 minutes pendant les récréations. La plate-forme sur le toit se retire du milieu vers les côtés, formant naturellement une plate-forme d’observation face à la ceinture paysagère à l’ouest et une tribune face à la ville à l’est. Les relations interactives avec ces environnements extérieurs deviendront également des souvenirs importants pour les élèves pendant leur séjour à l’école.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

4 : Grand couloir latéral – L’intervention du gymnase central élimine naturellement les règles gênantes d’espacement de 25 m dans l’école, démontrant un fort sentiment d’unité et présentant des qualités spatiales différentes sous les contraintes normatives conventionnelles. La meilleure façon de résoudre le problème est de le rendre fondamentalement inexistant. L’espacement entre les salles de classe nord et sud et le gymnase se transforme en trous de lumière solaire. Le grand couloir latéral à l’extérieur des salles de classe nord et sud se transforme en un espace quasi-atrium plus dynamique. L’école n’est pas divisée en espaces de surveillance aménagés par la réglementation des 25 m, réduisant ainsi les inévitables couloirs de circulation nord-sud. L’ensemble de l’école fait preuve d’un fort sentiment d’unité.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

5. Cour – La cafétéria, l’auditorium et la rampe d’entrée entourent l’espace central sur les côtés nord et sud du bâtiment. La création de cours tranquilles distingue l’espace central, offrant aux étudiants des expériences plus spatiales pendant leur séjour à l’école.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

6. Expression urbaine – L’école primaire Wenqi Road poursuit notre approche de conception cohérente consistant à présenter les espaces internes dans la façade. La combinaison des espaces forme une relation réelle et virtuelle dans la façade, et le traitement technique de la construction crée des détails dans la façade architecturale. Le design s’adapte parfaitement aux aspects spatiaux, s’alignant parfaitement avec la hauteur de l’espace. Par conséquent, l’expression de la façade de l’école primaire de Wenqi Road transmet fortement les caractéristiques de l’architecture en coupe dans la direction est-ouest du bâtiment, le déplacement répété des balcons des salles de classe nord et sud devenant un autre élément important.

© Bowen Hou

© Bowen Hou

L’école primaire de Wenqi Road, partant de la redondance relationnelle, a créé une école avec une structure spatiale hautement composite. Nous avons toujours pensé que les bâtiments scolaires ne devaient pas être produits comme des machines pour générer des produits standards, mais plutôt comme des conteneurs permettant de catalyser des possibilités infinies pour l’avenir.