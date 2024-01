École primaire de San Antonio 2.0. Espace extérieur / ELE Arkitektura

© Aitor Estevez Olaizola

Zone: 2830 m²

2830 m²



Année: 2023



2023



Architectes principaux :



Eduardo Landia Ormaetxea, Eloi Landia Ormaetxea



Description textuelle fournie par les architectes. Comprenant le rôle crucial de l’architecture dans la canalisation du désir à travers les relations spatiales, matérielles et affectives, cette deuxième intervention de l’école de San Antonio vise à transférer les concepts et les sensibilités développés avec des élèves plus jeunes lors de la première intervention à l’école aux élèves âgés de 7 à 12 ans. Une fois de plus, il est entendu que le désir de jouer et d’apprendre librement est le moteur de la pédagogie du futur et c’est pourquoi on a tenté de transformer une cour traditionnelle en une oasis de créativité.

En conservant le caractère sauvage et naturel de l’environnement, des collines sinueuses d’environ 2,5 m de haut ont été créées, qui permettent de voir à travers le mur et sont capables de diviser l’espace en enceintes parfaitement différenciées bien qu’il s’agisse d’un seul espace continu.

Chacune des zones est dotée d’un caractère différent. Le premier est l’amphithéâtre et la zone de production et de culture. La deuxième zone abrite des activités ludiques et sportives. Le troisième, situé au sommet de la colline, sera le grand dôme de réunion. Liés à chacune des zones et intégrés aux pentes environnantes, des volumes programmatiques auxiliaires en béton armé et en bois ont été construits.

Le premier pavillon auxiliaire contient une zone de stockage pour les jardins, un point de vue qui encadre le mont Mugarra et un espace de réunion couvert. Le deuxième pavillon est constitué de trois cubes ouverts d’un côté et regroupe trois modes d’interaction différents entre les utilisateurs et l’environnement.

En ouvrant des brèches dans les murs d’enceinte de la parcelle, de nouvelles vues sont générées pour les passants, brouillant les frontières entre le tissu urbain dense du centre historique de Durango et les espaces verts appartenant à l’école et au couvent de San Francisco.