École primaire de Landschlacht / Lukas Imhof Architektur

Description textuelle fournie par les architectes. Programme – Extension d’un complexe scolaire existant, partiellement classé, en tant que nouveau bâtiment/extension avec un nouvel environnement. L’extension comprend des salles de classe, des salles de groupe, une bibliothèque, une nouvelle salle de travail et un nouvel accès aux anciens et nouveaux bâtiments.

Plan du site

Description – Le complexe scolaire existant avec le bâtiment scolaire principal classé, la salle polyvalente des années 1980 et un jardin d’enfants devait être agrandi avec des salles de classe supplémentaires.

Plan du rez-de-chaussée

Nous avons interprété la tâche de manière à créer un nouvel ordre spatial sur le site : une nouvelle entrée principale pour l’ensemble du complexe avec une place d’entrée publique d’une part, et une cour de jeu et d’apprentissage intime à l’intérieur du complexe d’autre part, avec le troisième espace extérieur repensé comme une « salle de classe verte » sous le puissant chêne existant.

Section 2

Nous abordons la question de la durabilité avec des solutions « low-tech » sobres et économiques. Les grandes surfaces vitrées sont remplacées par des fenêtres « raisonnablement » grandes avec du verre à faible fonction de contrôle solaire. Une masse de stockage importante et accessible permet un stockage passif de la chaleur. Le refroidissement nocturne et le chauffage par sonde géothermique avec géo-refroidissement régulent le climat intérieur.

Pour garantir la meilleure séparation possible du système, nous avons découplé des composants ayant des durées de vie différentes et minimisé les couches de composants interconnectées (pas de plafonds suspendus, pas de planchers collés, etc.). Les câbles électriques n’ont pas été posés dans le béton, mais restent accessibles et traçables dans un vide sanitaire et intégrés dans les travaux de menuiserie. Les conduits de ventilation sont intégrés dans les travaux de menuiserie – par exemple sous forme de banc. Le mur extérieur en maçonnerie monobloc n’a pas d’autres couches structurelles que l’enduit intérieur et extérieur.