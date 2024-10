École Planète Saine / Vir.Mueller Architects

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Description textuelle fournie par les architectes. L’intensité de l’urbanité des mégapoles, où la pollution de l’air et la dégradation de l’environnement sont des conditions préalables à la conception, présente un défi particulier pour la création d’environnements sûrs pour l’éducation. Conceptualisé comme un « cocon », ce projet d’école maternelle et de jardin d’enfants aspire à être un havre de paix lumineux pour les jeunes enfants alors qu’ils s’engagent dans l’apprentissage de la petite enfance. Organisés comme un ensemble de « cellules » organiques de murs de briques incurvés ponctués de fenêtres hublots circulaires, les espaces d’apprentissage tissent un anneau tactile autour d’une cour.

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Plan

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Bordée de lattes de contreplaqué de bouleau – un contrepoint doux à la brique, la cour assume la primauté en tant qu’espace focal à l’intérieur – drapée dans une tente et doucement éclairée par des lucarnes. Les colonnes et dalles en béton apparent et les sols en terrazzo incrustés de copeaux de pierre constituent les principaux matériaux du projet. Un cylindre en béton dissimule un ascenseur et offre une toile pour les jeux d’ombre et de lumière – des cercles de lumière deviennent une présence cinétique sur sa surface incurvée. L’aire de jeux en terrasse entoure la cour sous tente, offrant aux enfants un espace sûr pour courir, jouer, pique-niquer et profiter du soleil hivernal.

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Section

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Les valeurs écologiques ont guidé la conception, même si les clients étaient sans équivoque dans leur conviction que la construction durable ne devait pas être confondue avec l’obtention d’une certification ! Le bâtiment – une structure de faible hauteur de trois étages, construite selon les codes sismiques pour un site de zone 4 – comprend une structure à ossature en béton armé, avec des murs de remplissage construits dans une configuration de liaison « piège à rats ». Cela a permis une économie de matériaux significative (près de 35 % de briques en moins ont été utilisées). L’intérieur bénéficie d’un grand confort thermique grâce à la cavité d’air dans le lien et le bâtiment a une charge de climatisation remarquablement faible.

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Tous les vitrages extérieurs sont masqués derrière un treillis de briques – pour plus d’intimité et pour éliminer l’éblouissement. Les températures estivales dépassent régulièrement 45 degrés Celsius (113 F), mais le bâtiment maintient naturellement une température ambiante interne de 32 à 33 degrés Celsius. Aucune peinture n’a été utilisée dans l’ensemble du bâtiment. Par conséquent, toutes les surfaces – les sols en terrazzo et en brique, les murs en brique, les colonnes et dalles en béton, ainsi que les portes et balustrades en bouleau – sont toutes utilisées dans leur état « naturel ». Imprégné d’éclairage naturel, le bâtiment utilise un minimum de lumière électrique pendant la journée.

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Toute l’eau utilisée dans le bâtiment est acheminée vers une petite station d’épuration sur place, peu traitée, puis recyclée dans le jardin des pollinisateurs qui entoure le bâtiment. Plus important encore, le processus de construction, qui a duré deux ans, a offert un emploi à temps plein à plus de cinquante maçons, charpentiers, maçons, électriciens et plombiers. L’impact social et économique de cette technique de construction artisanale est important. Aucune entreprise de construction commerciale n’a été engagée ; les clients et les architectes ont travaillé directement avec des artisans qualifiés, sur des contrats à long terme, leur permettant ainsi de disposer d’un environnement de travail sécurisé.

© Andre J Fanthome, Suryan // Dang

Au cours des deux dernières décennies, l’urbanisation rapide de l’Inde a été témoin d’une chute spectaculaire de la qualité de la conception et de la construction. La plupart des architectures reposent sur le système de contrat « L 1 », dans lequel le coût de construction le moins cher à court terme semble être le moteur de la croissance de nos villes. Ce projet, conçu et construit de manière économique (les coûts de construction finaux étaient de l’ordre de 42 à 45 dollars par pied carré, architecture et intérieurs compris) repose sur une prémisse architecturale optimiste : une conception soignée et éthique peut encore réparer le tissu de la vie dans les villes assiégées, et libérez de nouveaux sens de la beauté, de l’opportunité.