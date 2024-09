Ecole Niki de Saint Phalle / MU Architecture

© 11H45

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet vise l’excellence environnementale. Le collège Niki de Saint Phalle est conçu avec une approche passive dans la construction (Passivhaus), avec son ossature bois et son isolation paille. Il est le premier collège à énergie positive de la Région Grand Est et le premier ERP en R+3 réalisé en bois et paille en France. La simplicité – dans le choix des matériaux ou la distribution compacte et fonctionnelle du programme ouvre à la liberté : les volumes, flexibles et évolutifs, s’adaptent à la vie intérieure toujours renouvelée d’un collège. »

Plan du rez-de-chaussée

Une architecture en bois. Si le bois permet aux forêts de vivre et de lutter contre l’effet de serre, c’est un matériau chaud, léger et solide, au pouvoir hygrothermique élevé. L’utilisation du bois et l’emploi d’isolants biosourcés (paille, fibre de bois et ouate de cellulose) réduisent considérablement l’impact carbone du projet, tout en améliorant son efficacité énergétique. De plus, le poids du lot « coque » a été fortement réduit puisque de nombreux éléments ont été préfabriqués et assemblés en atelier.

Et de la paille. Dans son appel d’offres, le maître d’ouvrage demandait la mise en œuvre de matériaux biosourcés sans que ceux-ci ne soient précisés. En sillonnant la Lorraine, MU Architecture a identifié des acteurs dont la production de paille est destinée à la construction. Les machines des producteurs locaux produisent des bottes de 36 centimètres d’épaisseur, une taille généreuse qui va au-delà du nécessaire. Ces proportions ont nécessité le développement d’une structure en bois parfaitement adaptée. Grâce à ce projet, les menuisiers ont pu se former à l’utilisation de la paille, qui a été associée à de la ouate et de la fibre de cellulose.

Des équipements au service de la transition écologiqueDes ventilateurs et une centrale adiabatique assurent le confort thermique au sein du collège en maintenant une température constante tout au long de l’année. L’ensemble a également été conçu pour qu’il n’y ait pas besoin de chauffage et de refroidissement et que les besoins énergétiques soient inférieurs à 15 kWhEP/m² (« Près de la moitié des bâtiments en France ont été construits avant 1975. Leur consommation moyenne est d’environ 240 kWh énergie primaire/m²/an, alors que les besoins actuels sont d’environ 50 kWh/m²/an » Source Ministère de la Transition écologique). Des murs épais ont, dans ce sens, été conçus ; ils font 60 centimètres d’épaisseur, dont 36 sont remplis de paille. Tous les détails techniques, notamment les jonctions entre la structure et l’enveloppe, ont été parfaitement étudiés pour obtenir une étanchéité à l’air complète et répondre ainsi au label Passivhaus.

La lisibilité des espaces. Le plan du Collège Niki de Saint Phalle a été pensé pour que chacun puisse s’y retrouver aisément. La compréhension immédiate des espaces et leur articulation est un principe fondateur du projet. Dès l’entrée, une large perspective mène vers la cour et le préau. Le grand hall d’entrée est également généreusement ouvert sur les deux niveaux supérieurs. L’escalier qui l’anime met en scène les circulations. Cette lisibilité du plan est soulignée par le traitement de l’ensemble. Les soffites en bois du hall sont notamment retournés sur les murs intérieurs. Cette matérialité contribue à une lecture aisée de l’espace. Les circulations sont également dilatées pour offrir plus de confort mais aussi des espaces libres, ouverts à tout type d’usage.