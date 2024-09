École maternelle et primaire Tham Luong / 1+1>2 Architectes

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

2 Architects – Photographie extérieure » class= »thumbs__img b-lazy » data-nr-picture-id= »66df5a7375090c0ec5d68d7b » data-pin-nopin= »true » src= »https://images.adsttc.com/media/images/66df/5a73/7509/0c0e/c5d6/8d7b/thumb_jpg/tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects_9.jpg?1725913780″ height= »125″ longdesc= »https://www.archdaily.com/1020979/tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects/66df5a7375090c0ec5d68d7b-tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects-image » title= »Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects » width= »125″/> 2 Architectes – Image 5 sur 20″ class= »thumbs__img b-lazy » data-nr-picture-id= »66df5a7275090c0ba1ce92d8″ data-pin-nopin= »true » src= »https://images.adsttc.com/media/images/66df/5a72/7509/0c0b/a1ce/92d8/thumb_jpg/tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects_3.jpg?1725913740″ height= »125″ longdesc= »https://www.archdaily.com/1020979/tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects/66df5a7275090c0ba1ce92d8-tham-luong-kindergarten-and-primary-school-1-plus-1-2-architects-image » title= »Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects » width= »125″/> + 15

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Description textuelle fournie par les architectes. L’école de Tham Luong est située sur un plateau rocheux de la commune de Du Gia, district de Yen Minh, province de Ha Giang, là où vit la minorité ethnique Hmong qui a migré vers le territoire du peuple Tay. Auparavant, en raison de catastrophes naturelles et de glissements de terrain, l’ensemble du village Hmong avait perdu ses maisons et ses terres, les obligeant à déménager vers un nouvel endroit. Depuis lors, ils ont développé une mentalité de « vivre sur des terres empruntées », où tout dans leur village, des maisons aux écoles, est temporaire.

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Élévation

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

L’école existante était délabrée, humide et mal éclairée. Le premier jour de l’étude de construction, les autorités locales et les habitants ont exprimé leur souhait d’une école de style bas : salles de classe sur différents niveaux, escaliers en briques et murs peints à la chaux jaune. Peut-être parce que les gens sont habitués aux maisons faites de murs en terre, de clôtures basses en pierre et de toits en forme de yin et de yang, ils ont involontairement oublié que ces éléments architecturaux sont l’essence, l’héritage de leurs ancêtres.

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Les architectes de 1+1>2 ont passé du temps à dessiner et à discuter avec les habitants, les convainquant que leur culture indigène était vivante et belle et qu’il n’était pas nécessaire d’imiter les conceptions modernes. Ils ont suggéré d’incorporer de la pierre dans la construction, car les enfants Hmong sont habitués à l’escalade et ont une relation étroite avec la pierre et l’immensité de la nature. Peu à peu, les habitants ont suivi les conseils des architectes, mais un véritable changement de perception nécessite une expérience pratique.

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Le complexe culturel et l’école Tham Luong ont été construits sur un terrain rocheux et aride de la vallée. Ils sont constitués de 900 blocs de pierre extraits de la région. Les murs en pierre de 40 à 50 cm d’épaisseur sont combinés avec de petits morceaux de galets et de briques d’adobe, à la manière dont les Hmongs tissent leur brocart traditionnel. Cette solution efficace de brise-vent maintient les salles de classe au chaud en hiver et au frais en été, garantissant ainsi de bonnes conditions d’apprentissage aux élèves.

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Perspective

Pendant la construction, il n’y avait pas d’électricité, les ouvriers ont donc utilisé des foreuses à moteur diesel pour percer les couches de pierre dures du sous-sol. Des personnes de tous âges se sont rassemblées, cassant chaque morceau de pierre avant de l’utiliser pour la construction. Tout au long du processus de construction de l’école, les habitants ont appris à extraire des pierres pour la construction de maisons, à agrandir les zones de culture agricole et à être autonomes pour améliorer leurs conditions de vie. Ils ont acquis une compréhension plus approfondie de la vie communautaire, de la valeur de la générosité et du volontariat. L’école de Tham Luong s’harmonise avec le village. Une architecture qui embrasse la simplicité et le charme sans fioritures, se fondant parfaitement dans la nature. L’espace flexible et interconnecté se connecte à la maison culturelle et aux gros rochers existants, créant un terrain de jeu partagé vivant et dynamique.

Avec l’aimable autorisation de 1+1>2 Architects

Chaque travée des toits, des murs et des fenêtres à claire-voie s’harmonise avec le rythme des montagnes. Alors que la brume matinale danse sur les hautes terres, le toit métallique vert et blanc de l’école émerge, se fondant harmonieusement dans la tapisserie verdoyante de la forêt. Plus qu’une simple existence dans le paysage, l’école devient un reflet vivant de la nature elle-même, reflétant les rochers, le vent, les nuages ​​et la lumière. Deux couloirs en zigzag relient les trois unités d’habitation, formant une étreinte chaleureuse autour d’une petite cour. La cour de l’école sert à la fois d’espace d’apprentissage et de jeu pour les élèves et de lieu de rencontre culturelle pour les résidents et les visiteurs.