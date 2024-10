École maternelle des arts / Boyd Architects

© Mike Habat Photo

+ 17





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1800 pi²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Schiste général, Métaux Jet, Shaw, WilsonArt



Architectes principaux :



Lucas Boyd, Rachel Boyd



Description textuelle fournie par les architectes. Ce projet est une extension de l’école maternelle des arts Chabad de Charleston, en pleine croissance. Peu de temps après avoir achevé le bâtiment d’origine et lancé l’école, le programme a rapidement dépassé les deux salles de classe auxquelles il était destiné. Les dirigeants cherchaient à doubler la fréquentation de l’école tout en préservant le caractère unique du site. Malheureusement, l’espace ouvert sur le site de 2,5 acres était en grande partie inconstructible en raison du bâtiment existant de 11 000 pieds carrés, des exigences de stationnement du programme, des besoins en aires de jeux extérieures, des vastes cours tampons et des zones humides protégées.

© Mike Habat Photo

Plan du site

En conséquence, la nouvelle structure a dû être méticuleusement découpée dans la petite poche d’espace viable qui restait entre le bâtiment d’origine et la rue. Cet emplacement présentait cependant plusieurs avantages, notamment la possibilité de créer une nouvelle présence architecturale à proximité de l’entrée du site. Le nouveau bâtiment remplace également la limite la plus avancée de l’aire de jeux extérieure pour enfants, offrant ainsi un sentiment de sécurité accru. Il est relié au bâtiment d’origine par une passerelle couverte qui permet de conserver l’entrée de la structure existante comme lieu principal de dépôt et d’enregistrement des enfants.

© Mike Habat Photo

Plan

© Mike Habat Photo

© Mike Habat Photo

La nouvelle structure vise à contraster avec le bâtiment d’origine tout en conférant une identité architecturale cohérente au site. La décision de faire correspondre la palette de matériaux du bâtiment d’origine tout en contrastant avec sa silhouette rectiligne est le reflet direct de cette intention. Le revêtement en brique est presque identique à celui du bâtiment d’origine. La couleur et le ton des panneaux métalliques à joints debout font référence à ceux du revêtement de cyprès teinté existant, mais éliminent les problèmes d’entretien à court terme du revêtement en bois.

© Mike Habat Photo

Le nouveau bâtiment comprend deux nouvelles salles de classe et les espaces de soutien nécessaires. Les salles de classe ont été articulées en volumes séparés reliés par un « trait d’union » architecturalement subordonné, qui contient les salles de bains, les rangements et le vestibule de sortie de secours. Les lignes de faîte pivotées des volumes de la salle de classe créent quatre profils de façade distincts et introduisent une personnalité ludique à un site par ailleurs sérieux et ordonné. Si les dimensions sont identiques, la salle de classe sud présente un plafond voûté asymétrique qui accueille une mezzanine de lecture pour les enfants plus âgés. Les grandes ouvertures de devanture de magasin offrent une abondance de lumière naturelle et maintiennent un lien visuel avec l’aire de jeux extérieure et la zone boisée adjacente. Une palette de matériaux intérieurs simples, résistants et d’apparence naturelle a été sélectionnée pour permettre aux enfants, à leurs jouets et à leurs activités d’animer les espaces intérieurs.