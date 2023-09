École luthérienne Saint-Paul – un long héritage d’instruction chrétienne | Actualités, Sports, Emplois

NEW ULM — L’école luthérienne St. Paul fait partie de la communauté de New Ulm depuis 138 ans et est dans une excellente position pour poursuivre son activité dans le futur.

Comme le nom de l’école l’indique, elle est rattachée à la congrégation Saint-Paul de New Ulm. L’école et l’église partagent une histoire proche. C’est peu de temps après la fondation de la congrégation que ses membres ont commencé à discuter de la création d’une école chrétienne.

De nombreux membres de la congrégation estimaient que l’éducation chrétienne que recevaient leurs enfants était inadéquate. L’ancien directeur luthérien de St. Paul, Dale Markgraf, a déclaré que la création de l’école s’expliquait en partie par le fait que beaucoup étaient préoccupés par l’influence de la Turner Society et souhaitaient qu’une école enseigne l’influence de Dieu.

Une société scolaire a été créée avec le soutien du révérend CJ Albrecht. En 1885, ils furent autorisés à ouvrir une école de jour chrétienne dans l’ancien presbytère de l’église situé au 2nd North and State. Dès le début, l’église a été conçue pour les élèves de la 1re à la 8e année.

Environ 45 enfants faisaient partie de la première classe avec un seul professeur. L’école s’est rapidement agrandie et peut accueillir 75 enfants. La nécessité d’une structure d’assistance était évidente. La congrégation a demandé l’aide du Dr Martin Luther College (DMLC). Le collège a fourni à l’école luthérienne St. Paul’s des élèves-enseignants pour l’aider régulièrement. À ce jour, l’école entretient des liens étroits avec le Martin Luther College (MLC). Le collège continue de fournir des enseignants à l’école.

Dès la deuxième année, la congrégation a soutenu la construction d’un bâtiment à charpente pour approvisionner une autre salle de classe, faisant de St. Paul une école à deux salles. Les classes supérieures sont restées au passage, les élèves les plus jeunes ont déménagé dans le nouveau bâtiment à charpente et les deux professeurs ont instruit toute la journée.

L’école a continué de croître et le besoin d’un bâtiment plus grand s’est fait sentir. En novembre 1900, un bâtiment en brique de deux étages fut inauguré. Ce bâtiment comptait quatre salles de classe et permettait l’ajout d’un troisième professeur.

Au cours des cinquante années suivantes, le nombre d’étudiants a continué de croître et, à la fin des années 1950, il est devenu évident qu’un plan à long terme était nécessaire. En 1959, le Club Concordia vend à l’école un bâtiment voisin pour l’utiliser comme annexe. Il s’agissait d’une mesure provisoire pour laisser le temps de trouver une solution à long terme. La solution à long terme serait la construction d’une toute nouvelle école sur la rue Payne.

L’école luthérienne St. Paul a ouvert ses portes à son emplacement actuel à l’automne 1971. L’année précédente avait vu le nombre d’inscriptions le plus élevé avec 465 étudiants. L’ouverture de la nouvelle école sur la rue Payne a été un soulagement pour plusieurs. L’école a également vu affluer de nouveaux enseignants.

L’un des nouveaux enseignants était Dale Markgraf, qui enseignait en 7e et 8e années. Le fils de Markgraf, Peter, faisait partie de la première classe de maternelle de la Payne Street School. Ce que l’on pouvait savoir à l’époque, c’est que les deux Markgraft occuperaient finalement ce poste pendant 34 ans.

Peter Markgraf est devenu directeur en 2018 et le reste encore aujourd’hui. Il était auparavant directeur à Sioux Falls, puis a pris un an de congé.

Lorsqu’il était prêt à redevenir directeur, il y avait un domaine où il était à l’aise pour voyager et il s’est avéré que son ancienne école avait besoin d’un directeur.

Dale Markgraf a depuis longtemps pris sa retraite en tant qu’enseignant et directeur, mais vit toujours à New Ulm et est disponible pour donner des conseils à son fils.

«J’essaie de ne pas trop déranger mon père» il a dit « mais c’est bien de lui parler. C’est formidable d’avoir cette histoire.

Markgraf a déclaré que les plus grands changements intervenus dans l’école au fil des ans étaient les progrès technologiques. Il y a quelques décennies, il était rare d’avoir un ordinateur à l’école. Désormais, la plupart des étudiants apprennent avec un Chromebook.

Peter Markgraf a déclaré que St. Paul’s s’est efforcé d’être à l’avant-garde de la technologie. L’école a investi dans la programmation STEM et porte une attention particulière aux innovations en matière de technologie d’intelligence artificielle.

« En tant que communauté, nous essayons de réfléchir aux avantages que l’IA pourrait nous apporter » » a déclaré Peter Markgraf.

Dale Markgraf a déclaré que dès le début, l’objectif de l’école était d’enseigner aux élèves « La volonté divine de Dieu. » Le message n’a pas changé, mais il s’est élargi pour inclure un plus grand nombre d’étudiants.

Pendant de nombreuses années, tous les enfants de la congrégation de Saint-Paul ont fréquenté l’église luthérienne de Saint-Paul. En 1947, lorsque la congrégation de Saint-Jean a été organisée, les parents membres de cette église ont continué à envoyer leurs enfants à l’école Saint-Paul. St. John’s commencerait même à fournir des enseignants.

La majorité des étudiants qui fréquentent l’école sont issus de la congrégation de St. Paul ou de St. John’s, mais il y a maintenant des étudiants d’autres parties de la communauté qui désirent une éducation chrétienne. Suite à la fermeture de l’école luthérienne St. John’s à Sleepy Eye, de nombreux étudiants sont venus à St. Paul’s.

Peter Markgraf a déclaré que cette année, 316 étudiants étaient inscrits à St. Paul’s. Il s’agit d’une diminution par rapport au pic d’inscription du début des années 1970. Peter Markgraf a déclaré que la taille moyenne des familles a diminué au fil des décennies, ce qui a entraîné une baisse du nombre d’étudiants. Toutefois, les inscriptions sont en hausse depuis trois ans.

Peter Markgraf a déclaré qu’il estime que l’école est dans une position de force pour l’avenir. L’école continue d’entretenir des liens étroits avec le MLC. De nombreux professeurs travaillant au collège inscriront probablement leurs enfants à St. Paul’s.

L’école perpétue des traditions générationnelles, les parents et les grands-parents envoyant leurs enfants ici. Peter Markgraf estime que l’école entretient des relations très solides avec les parents des élèves et constitue l’un de ses meilleurs atouts.

« La Bible enseigne que les enfants doivent être instruits dans le Seigneur, c’est la responsabilité des parents. » Peter Markgraf a dit « Mais les parents peuvent être aidés. Nous aidons les parents à former les élèves.







