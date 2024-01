Ecole Europa / PALENZVELA. Centre d’Architecture

© Fernando Alda

Description textuelle fournie par les architectes. La nouvelle école “Europa” à Almería est une extension d’une école très prestigieuse. L’idée est de libérer de l’espace dans le bâtiment d’origine qui était un PUA (Plan d’Urgencias de Andalucía pour les centres éducatifs très populaires dans les années 70, caractérisés par son plan en losange) et ainsi séparer l’enseignement primaire dans le bâtiment d’origine et l’éducation infantile dans cette nouvelle extension.

Par conséquent, la nouvelle construction est située dans les espaces récréatifs et les cours du centre, en interaction avec ses éléments préexistants, notamment un petit bâtiment de classe composé de deux salles de classe et les arbres préservés intégrés à l’architecture. L’intervention est réalisée avec compacité volumétrique et rentabilité, répondant à un programme d’usages exigeant et à des contraintes budgétaires. Les espaces s’organisent autour d’un axe central, un couloir qui, telle une colonne vertébrale, relie les salles de classe selon deux orientations opposées, conférant au bâtiment deux profils distincts. L’orientation sud-ouest est marquée par un grand linteau conçu pour protéger les salles de classe de l’ensoleillement direct excessif, unifiant et soulignant l’aspect horizontal de l’ensemble. En revanche, l’orientation nord-est adopte une configuration en forme de peigne, où les salles de classe sont orientées vers le sud à travers la composition de cours préscolaires définies par l’épine centrale. Les espaces de classe sont ouverts et toujours reliés par des ouvertures en fenêtre en longueur orientées exclusivement au sud, avec protection solaire par persiennes et brise-soleil orientables. L’axe de circulation assure une continuité visuelle et lumineuse avec les salles de classe grâce à de larges bandes vitrées supérieures continues. L’axe ou colonne vertébrale acquiert une matérialité céramique, en utilisant un carrelage en carreaux émaillés de petit format 15×15 cm dans des tons turquoise, dans une claire allusion à la référence maritime d’Almeria.

Les espaces réservés aux salles de classe sont ouverts et toujours reliés entre eux par des ouvertures ressemblant à la fenêtre en longueur de Le Corbusier, orientées exclusivement vers le sud, avec une protection solaire assurée par des persiennes et des surplombs orientables. L’axe de circulation permet une continuité visuelle et lumineuse au sein des salles de classe grâce à de larges bandes vitrées continues continues. L’axe ou colonne vertébrale adopte une matérialité céramique, en utilisant un revêtement en carreaux vernissés au petit format 15×15 cm dans des tons turquoise, une référence claire au caractère maritime d’Almería. Cette matérialité se manifeste également à l’extérieur, où la composante communication diffère de celle des salles de classe. Une palette de couleurs argentées est adoptée pour les salles de classe, créant un reflet plus doux de la lumière solaire forte et chaude d’Almeria, contrastant avec la perception vibrante et quasi-aquatique de la lumière solaire passant à travers les persiennes en céramique de la colonne vertébrale centrale. L’aspect extérieur sera caractérisé par l’austérité et la sobriété des volumes formant les salles de classe, qui sont exécutés en plâtre brut, dans leur couleur d’origine avec des tons de pierre et de terre, travaillés dans des textures diverses, certaines lisses et d’autres rugueuses. L’exécution de ces surfaces rappelle la tradition artisanale des enduits méditerranéens locaux, adoptant des structures en éventail ou en rayures pour conférer une certaine expressivité brutaliste aux façades aveugles, en lien avec l’aridité et la dureté du paysage semi-désertique environnant.

