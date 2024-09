Ecole du Vieux Bourg / Plò architectes

© Florence Vesval

+ 15





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

700 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies



Architectes principaux :



Frédéric Ilardi, Eric Baffie, Romain Verdet



© Florence Vesval

Description textuelle fournie par les architectes. Plò architectes est une agence qui concentre son travail sur les interventions dans les centres historiques de la région Provence, que ce soit par la réhabilitation de bâtiments dégradés, la création d’espaces publics ou des études à l’échelle urbaine. Les projets de l’agence visent à démontrer la pertinence de ces typologies pour répondre aux défis écologiques et climatiques d’aujourd’hui et de demain.

© Florence Vesval

Axonométrie

© Florence Vesval

Ce projet vise à revitaliser l’école du Vieux Bourg de Cagnes-sur-Mer en fusionnant les bâtiments existants avec la villa bourgeoise voisine, la Maison Blacas. Nous cherchons à montrer que l’adaptation de bâtiments anciens à des usages modernes peut créer des environnements désirables et respectueux de l’environnement. Nous avons aligné les niveaux et optimisé les circulations verticales pour assurer l’accessibilité. La cour centrale dessert les espaces communs (réfectoire, bibliothèque, salle polyvalente) et se prolonge par un jardin, préservant ainsi l’unité du complexe scolaire. Nous avons créé des espaces chaleureux et conviviaux en maximisant les qualités du site. Par exemple, une cave voûtée devient la bibliothèque de l’école et les salles de classe sont généreusement ouvertes avec de grandes fenêtres encadrant les vues sur la Méditerranée.

© Florence Vesval

© Florence Vesval

Plan

© Florence Vesval

Notre projet propose une vision innovante et respectueuse de la réhabilitation urbaine, insufflant une nouvelle vie à un patrimoine délaissé tout en répondant aux besoins contemporains de ses usagers. L’utilisation de matériaux récupérés sur place est au cœur de notre démarche. Nous avons réutilisé des carreaux de parement en brique, des carreaux de ciment comme céramique murale et des éléments historiques tels que des meules transformées en tables et des rebords de fenêtre reconvertis en marches d’escalier. Cette approche favorise un environnement unique et respectueux du passé.

© Florence Vesval

En termes de performances thermiques, nous avons privilégié le confort d’été, primordial sur la Côte d’Azur aux hivers doux. C’est pourquoi nous avons privilégié l’enduit chaux-chanvre à l’isolation traditionnelle pour les murs extérieurs. Nous avons cherché à habiller les espaces avec des matériaux locaux, biosourcés ou hors catalogues industriels standards. Les sols sont en terre cuite, et les plafonds en fibre de bois.