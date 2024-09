Ecole d’Honcourt / f+f architectes

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

+ 16

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Description textuelle fournie par les architectes. Projet architectural pour un centre scolaire et périscolaire – Cinq ans se sont écoulés depuis que nous avons soumis notre proposition architecturale pour le Groupement Scolaire Honcourt, situé en Alsace et dans le massif des Vosges dans l’Est de la France. Après 12 mois de conception collaborative (de septembre 2019 à février 2021) et d’une planification méticuleuse, les préparatifs de construction ont commencé en juillet 2021 et les travaux ont débuté en septembre de la même année. Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, notamment les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de main-d’œuvre et les conditions météorologiques, le groupe scolaire a été livré avec succès au début de 2024. Lorsque nous avons visité ce magnifique site pour la première fois il y a cinq ans, la neige recouvrait le paysage, offrant ainsi une vue impressionnante sur la nature environnante à l’entrée du village. Lors de notre étude du terrain, plusieurs questions clés ont façonné notre approche de conception :

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Plan du rez-de-chaussée

Intégration urbaine – L’un des principaux défis consistait à intégrer cette nouvelle installation à l’entrée du village et à l’aligner sur le projet municipal plus large. L’orientation du bâtiment a nécessité une réflexion particulière : le côté nord fait face à un axe routier important (D424), le sud s’ouvre sur un espace naturel préservé bénéficiant d’une démarche « Cadre Vert et Bleu », l’ouest mène à l’entrée du village et l’est à un terrain non aménagé. espace ouvert. Notre objectif était de créer un repère architectural pour la communauté qui s’harmonise avec son environnement tout en gardant une cohérence avec son programme éducatif.

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Coupe longitudinale

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Fonctionnalité programmatique – Le bâtiment devait abriter deux programmes distincts – une école et un centre parascolaire – qui nécessitaient des espaces séparés et identifiables tout en leur permettant de partager des ressources. Nous avons conçu des voies claires pour l’accès public et privé, accueillant les piétons, les cyclistes et les voitures. De plus, le bâtiment devait incarner les meilleures pratiques et s’aligner sur les normes éducatives contemporaines, favorisant la durabilité et la flexibilité.

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Coupe transversale 2

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Considérations environnementales et paysagères – Afin de minimiser la consommation d’énergie, nous avons opté pour une structure compacte et homogène respectant la norme PASSIVHAUS. Cette norme allemande garantit des coûts de chauffage extrêmement faibles, 10 fois inférieurs à ceux des bâtiments classiques, et améliore le confort des utilisateurs en termes thermique, acoustique et de qualité de l’air. Le bâtiment s’intègre dans la pente naturelle, le rez-de-chaussée abritant des jardins d’enfants et des espaces communs, tandis que le rez-de-chaussée supérieur accueille des salles de classe élémentaires, offrant ainsi une connexion transparente avec les aires de jeux extérieures.

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

© Stéphane Aboudaram | NOUS SOMMES CONTENU

Ambiance architecturale – La conception simple et durable combine une base en béton avec une façade en bois, utilisant du bois de châtaignier d’origine locale. La lumière naturelle et la ventilation jouent un rôle essentiel dans la création d’un environnement agréable, avec des lucarnes et de grandes fenêtres encadrant le paysage. La palette de matériaux sobre laisse place au travail des enfants pour animer et colorer les espaces. De plus, les considérations acoustiques et l’utilisation de matériaux durables, comme les parquets dans les salles de classe, contribuent à créer une atmosphère chaleureuse, confortable et adaptée aux enfants. Ce projet vise à harmoniser la durabilité environnementale avec un environnement d’apprentissage stimulant, en faisant un espace accueillant à la fois pour l’éducation et l’intégration communautaire.