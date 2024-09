École d’échecs de Berkeley / Studio Rangr

© Matthieu Millman

Zone: 1200 pi²

1200 pi²



Année: 2024



2024



Photographies

© Matthieu Millman

Description textuelle fournie par les architectes. La Berkeley Chess School a été fondée en 1981 en tant que programme parascolaire. Il s’est développé aujourd’hui pour enseigner à 7 000 enfants par an dans la Bay Area et a produit trois grands maîtres inégalés. Cependant, l’objectif principal du fondateur a toujours été de responsabiliser les enfants en leur apprenant les échecs, un indicateur de leur réussite future dans les matières STEM.

Plan du rez-de-chaussée

L’école enseigne gratuitement là où les étudiants n’auraient pas accès à de tels programmes autrement et organise des camps d’été à faible coût et des cours du vendredi soir pour les enfants tout au long de l’année. BCS utilise l’enseignement des échecs comme outil pour une plus grande équité sociale depuis 40 ans.

Section

L’ajout du Rangr Studio au bâtiment existant de la Berkeley Chess School offre un accès ADA, un café et une nouvelle salle de classe. Pour rester dans les limites du budget de l’association, nous avons donc dû réfléchir : « Que pouvons-nous faire avec du petit verre (peu coûteux) ? » L’idée d’une façade en échiquier m’est immédiatement venue à l’esprit. Peu coûteux à construire, un mur de devanture de magasin utilise des vitres teintées et translucides ordinaires pour créer l’image d’un échiquier.

L’identité de l’école devient présente à l’échelle urbaine, et la fenêtre transcende son rôle de signifiant : elle devient un élément spatial qui annonce de manière dramatique l’utilisation du bâtiment. Les visiteurs, étudiants et enseignants entrent dans le bâtiment sur le côté de la façade, derrière la fenêtre en échiquier, entrant métaphoriquement dans le monde des échecs.