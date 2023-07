École de Tewkesbury : un adolescent arrêté après qu’un « élève a poignardé un enseignant » – avec un homme transporté d’urgence à l’hôpital

Un adolescent a été arrêté après avoir prétendument poignardé un enseignant avant que l’homme ne soit transporté d’urgence à l’hôpital.

L’école Tewkesbury, sur Ashchurch Road, dans le Gloucestershire, est actuellement encerclée par les services d’urgence après son verrouillage.

Les flics ont été appelés sur les lieux vers 9 heures du matin après avoir reçu des informations selon lesquelles un élève avait poignardé un enseignant.

L’enseignant a depuis été transporté d’urgence à l’hôpital avec une blessure présumée par arme blanche.

Un adolescent a été arrêté en lien avec l’attaque, a déclaré la police du Gloucestershire.

La force a déclaré: « Un adulte a été transporté à l’hôpital avec une blessure par arme blanche présumée à la suite d’un incident à l’école de Tewkesbury.

« La police a été appelée vers 9h10 aujourd’hui (lundi 10 juillet) avec un rapport selon lequel un élève avait poignardé un enseignant.

« Un adolescent a été arrêté en lien avec l’incident.

« Il est conseillé aux parents ou aux tuteurs des élèves de l’école de se rendre au Dobbies Garden Center sur Diamond Road où la police pourra offrir de l’aide. »

Des images de la scène montrent plusieurs voitures de patrouille et fourgonnettes aux portes de l’école.

Les flics semblent également parler aux parents inquiets à l’entrée.

Les résidents locaux ont signalé des observations d’hélicoptères et d’ambulances.

Il est entendu que les parents ont été informés vers 9h30 et ont demandé de ne pas appeler l’école ou de se présenter.

Dans un communiqué, la directrice de l’école, Kathleen McGillycuddy, a déclaré: « Nous apprécions que ce matin ait été une période inquiétante pour tous ceux associés à la Tewkesbury Academy.

« Nous vous écrivons pour vous assurer que tous les élèves restent sains et saufs.

« Nous avons été alertés peu avant 9 heures ce matin par des informations faisant état d’un incident grave qui a laissé un membre du personnel de sexe masculin nécessitant des soins hospitaliers.

« L’école a été fermée et la police a été appelée immédiatement lorsque nous avons eu connaissance de cet incident.

« Nous avons depuis pris conseil auprès de la police sur le moment et la manière de partager des mises à jour avec vous.

« Au cours des dernières minutes, la police a arrêté un adolescent en lien avec cet incident.

« En conjonction avec les conseils de la police, le verrouillage reste en place par mesure de précaution.

« Nous espérons être en mesure de fournir une nouvelle mise à jour une fois autorisée par la police dans un proche avenir.

« Merci pour votre patience et votre compréhension en cette période difficile. »

L’un a dit : « [It’s a] Dommage que l’école de Tewkesbury ne puisse pas nous faire savoir aux parents ce qui se passe. »

Un autre a ajouté: « Tout ce qu’on nous a envoyé, c’est un e-mail pour dire que l’école est fermée et ne pas sonner ni y aller.

« Alors tout le monde voit des policiers armés, des ambulances, des hélicoptères.

« Nous, les parents, penserons au pire, en particulier ceux qui ont des enfants qui ne répondent pas à leur téléphone ou qui sont éteints.

» Tant de gens disent ce qui se passe mais aucun fait. Et puis ce message de la police.

« L’école va recevoir BEAUCOUP de plaintes. »

Un autre a dit : « Espérons et prions que tout le monde aille bien. Comme c’est effrayant pour toutes les personnes impliquées. »

Un message envoyé disait: « Un message à tous les parents et tuteurs: la Tewkesbury Academy est entrée en détention ce matin.

« Veuillez ne pas vous rendre sur le site ou sonner. Nous mettrons à disposition plus d’informations sous peu. »

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré: « Je suis profondément préoccupée par les informations faisant état d’un coup de couteau à l’école Tewkesbury.

« Nous suivons de près la situation et restons extrêmement reconnaissants aux services d’urgence qui sont actuellement sur les lieux.

« Mon département est sur place pour soutenir l’école au fur et à mesure que la situation évolue. »

L’école voisine Tirlebrook Primary a également été invitée à garder les élèves et le personnel à l’intérieur pendant que les agents s’occupent du problème.

Publiant sur Facebook, l’école primaire a déclaré: « Chères familles, un incident s’est produit ce matin à la Tewkesbury Academy (Tewkesbury School) et la police de Tewkesbury nous a conseillé de mettre en place un verrouillage.

« Nous avons une présence policière à l’école et nous sommes pleinement soutenus en ce moment.

« Nous tenons à rassurer toutes les familles sur le fait que les enfants de Tirlebrook et Little Oaks sont sains et saufs.

« Nous devons demander aux familles de ne pas venir à l’école pendant cette période car cela pourrait compromettre l’opération policière actuellement en cours et également compromettre la sécurité des enfants.

« Pendant cette situation, tout le personnel de l’école soutiendra les enfants et assurera la liaison avec la police, nous vous demandons donc de ne pas tenter de communiquer avec le bureau de l’école.

« Nous vous remercions tous pour votre soutien et vous tiendrons au courant dès que possible lorsque nous en saurons plus. »