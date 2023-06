École de Blundell : un garçon de 16 ans accusé de deux chefs de tentative de meurtre après avoir attaqué deux adolescents et un adulte

Un garçon de 16 ans a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et d’un de GBH après une série d’agressions violentes dans une école.

Deux élèves adolescents et un membre du personnel ont été attaqués hier à l’école de Blundell à Tiverton, Devon, ont confirmé les flics.

Un garçon de 16 ans a été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et d’un de GBH Crédit : Neil Hope

L’attaque a eu lieu à l’école Blundell de 41 000 £ par an à Tiverton, Devon Crédit: École de Blundell

Les trois victimes ont été hospitalisées et l’un des garçons reste dans un état critique.

L’autre est dans un état « grave mais stable », alors que le membre du personnel a été libéré hier.

Le commandant en chef Toby Davies du Devon et de la police de Cornwall a déclaré: «Nos pensées vont aux garçons blessés et à leurs familles dans ce qui doit être une période pénible pour eux. Mes agents continuent de les soutenir ainsi que la communauté scolaire au sens large.

« Nous continuons d’enquêter pleinement sur cet incident et un agent de sécurité reste en place à l’école et devrait y rester pour le reste de la journée. »

Il a ensuite exhorté les gens à ne pas spéculer sur l’identité du suspect.

Le suspect comparaîtra devant le tribunal d’instance d’Exeter lundi.

Blundell’s est une école privée de 41 000 £ par an, qui compte parmi ses anciens élèves I’m a Celebrity winner Georgia Toffolo et l’ancien Top Gear « Stig » Ben Collins.

Il a été nominé dans la liste des meilleures écoles privées de Grande-Bretagne de la bible de la société Tatler en 2022.

L’école a refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par The Sun au moment de l’arrestation du suspect.

Le député de Tiverton et Honiton Richard Foord a déclaré: « Mes pensées vont aux familles et aux amis des élèves impliqués.

« Je pense que nous devrions nous rappeler que Tiverton et le Devon plus largement sont des endroits sûrs. Le Devon est l’un des endroits les plus sûrs où vivre dans le pays.

« Devon et la police de Cornwall ont tenu à rassurer les gens et soulignent qu’il s’agit d’un incident isolé.

« Cela me rassure beaucoup et devrait l’être aussi pour la communauté. »