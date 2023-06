DEUX étudiants ont été transportés d’urgence à l’hôpital après une «attaque» à 1h du matin dans une école privée de 41 000 £ – avec l’arrestation d’un garçon de 16 ans.

Deux élèves et une autre personne, qui serait un membre du personnel, ont été blessés à l’école de Blundell, la police se précipitant vers les pensionnats de Tiverton, Devon pendant la nuit.

La police enquête sur la blessure de deux garçons à l’école de Blundell Crédit: École de Blundell

Un garçon de 16 ans de Tiverton a été arrêté, soupçonné de trois chefs d’accusation d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves.

Il a été rapporté que trois personnes dont deux étudiants avaient été agressées et avaient subi de multiples blessures graves.

Le directeur Bart Wielenga a déclaré qu’il y aura une présence policière autour de la pension de Petergate pendant « un certain temps ».

L’incident fait l’objet d’une enquête policière, les parents et les élèves étant avertis de ne pas spéculer sur les réseaux sociaux.

Il n’y a pas de menace ou d’inquiétude permanente pour les élèves.

La Blundell’s School, qui facture 41 325 £ de frais annuels aux pensionnaires, a refusé de commenter.

Georgia Toffolo, star de I’m a Celeb and Made in Chelsea, était élève à l’école, et Hugo Hammond de Love Island y a enseigné.

La police du Devon et de Cornwall a été appelée vers 1 h du matin le vendredi 9 juin dans un bâtiment sur le site de l’école à la suite d’informations faisant état d’une agression grave.

Avez-vous des informations? Contactez Harry Goodwin à [email protected]

Le surintendant Antony Hart, commandant de la police locale, a déclaré: «Il s’agit d’un incident très traumatisant pour les personnes impliquées et la communauté scolaire au sens large et nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec l’école, en apportant un soutien aux personnes impliquées.

« Pour le moment, il est entendu que toutes les parties impliquées sont liées à l’école.

« Je tiens à rassurer la communauté sur le fait qu’il n’y a pas de risque plus large et que nous ne recherchons personne d’autre concernant cette affaire.

« Tout au long de la journée, nous poursuivrons les recherches et les enquêtes dans les environs de l’école pendant que nous en sommes au début de notre enquête. »

Le South Western Ambulance NHS Foundation Trust a déclaré: «Nous avons été appelés à 00h57 le vendredi 9 juin pour un incident dans la région de Tiverton.

« Nous avons envoyé trois ambulances terrestres en double équipage, une ambulance aérienne, un véhicule d’intervention rapide et des équipes d’intervention en zone dangereuse.

« Trois individus ont été transportés par ambulance terrestre à l’hôpital. »

Le député de Tiverton et Honiton Richard Foord a déclaré: « Mes pensées vont aux familles et aux amis des élèves impliqués.

« Je pense que nous devrions nous rappeler que Tiverton et Devon plus largement sont des endroits sûrs.

« Le Devon est l’un des endroits les plus sûrs où vivre dans le pays.

« Devon et la police de Cornwall ont tenu à rassurer les gens et soulignent qu’il s’agit d’un incident isolé.

« Cela me rassure beaucoup et devrait l’être aussi pour la communauté. »

La police locale et commissaire au crime, Alison Hernandez, a déclaré: « Les incidents de cette nature sont toujours choquants, mais lorsqu’ils se produisent dans un cadre scolaire, ils sont particulièrement pénibles et mes pensées vont à toutes les personnes impliquées.

« En tant que commissaire des services aux victimes, je travaille avec notre partenaire stratégique Victim Support pour être à l’école pour soutenir toute personne qui a été témoin ou qui a été touchée par ces événements. »