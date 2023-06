École de Blundell: Garçon, 16 ans, « a matraqué 2 élèves endormis avec un marteau dans une pension de 41 000 £, puis a attaqué le maître de maison »

TROIS personnes – dont deux élèves – ont été grièvement blessées lors d’une attaque présumée au marteau dans une école privée payante.

L’horreur s’est déroulée à l’école Blundell de 41 000 £ par an à Tiverton, Devon.

La police garde le bâtiment Petergate à l’école privée de Blundell à Tiverton, Devon Crédit : Neil Hope

Les trois victimes présumées ont été transportées d’urgence à l’hôpital à la suite de l’incident de 1h du matin Crédit : Neil Hope

Un adolescent aurait matraqué deux pensionnaires.

Un maître de maison aurait également été blessé.

Un adolescent a été arrêté par des flics soupçonné de GBH avec intention et continuait d’être interrogé la nuit dernière.

Les trois victimes présumées ont été transportées d’urgence à l’hôpital à la suite de l’incident de 1h du matin hier alors que les flics envahissaient l’école.

I’m a Celebrity winner Georgia Toffolo fait partie de ses anciens élèves.

Les flics y ont été rejoints par trois ambulances, une ambulance aérienne, un véhicule d’intervention rapide et des équipes d’intervention en zone dangereuse.

La police a déclaré que les trois hommes étaient soignés pour « plusieurs blessures graves ». Le maître de maison a depuis été démis de ses fonctions.

Dans une lettre aux parents, le directeur de l’école, Bart Wielenga, a déclaré qu’il était convaincu qu’il s’agissait « d’un incident isolé ».

Il a écrit: « L’incident fait l’objet d’une enquête de la police et il y aura une présence policière pendant un certain temps.

« L’école travaille en étroite collaboration avec la police alors qu’elle suit ses procédures.

« Au fur et à mesure que vous recevrez cette lettre, je m’adresserai aux élèves de la chapelle.

« Je vais les rassurer sur le fait qu’un soutien est disponible pour quiconque se sent bouleversé par ce qui s’est passé.

« Puis-je vous implorer de soutenir l’école pendant cette période difficile en ne vous livrant pas à des spéculations ou en ne publiant pas sur les réseaux sociaux. »

Une source a déclaré: « Je comprends qu’il y a eu une bagarre entre deux garçons impliquant un marteau aux premières heures de la matinée.

« Quelqu’un est venu chercher le maître de maison ou il a été alerté par le bruit et il s’est précipité pour aider quand il a été frappé.

« Il a été transporté à l’hôpital et a eu besoin de points de suture, mais il a depuis été renvoyé et est immédiatement retourné à l’école.

« Je pense que les garçons sont dans un état bien pire. »

On ne sait pas ce qui a conduit au combat ou pourquoi il y avait un marteau dans la pension.

Des officiers médico-légaux ont été vus en train de se concentrer sur le pensionnat Petergate de l’école alors que les enquêtes se poursuivaient.

Le surintendant Antony Hart a décrit l’attaque comme « un incident très traumatisant pour les personnes impliquées ».

Il a ajouté: « Pour le moment, il est entendu que toutes les parties impliquées sont liées à l’école.

« Je tiens à rassurer la communauté sur le fait qu’il n’y a pas de risque plus large et que nous ne cherchons personne d’autre dans ce dossier.

« Tout au long de la journée, nous poursuivrons les recherches et les enquêtes dans les environs de l’école pendant que nous en sommes au début de notre enquête. »

Le service d’ambulance du sud-ouest a déclaré qu’il avait été appelé à 00h57.

Le South Western Ambulance NHS Foundation Trust a déclaré: « Trois personnes ont été transportées par ambulance terrestre à l’hôpital. »

L’école de Blundell a refusé de commenter.

Des officiers légistes ont été vus en train de fouiller une pièce du premier étage considérée comme une chambre tandis que des officiers en uniforme montaient la garde à l’extérieur.

L’école compte 360 ​​garçons et 225 filles et compte l’ancien Top Gear « Stig » Ben Collins et Georgia « Toff » Toffolo comme anciens élèves.

Il a été nominé dans la liste des meilleures écoles privées de Grande-Bretagne de la bible de la société Tatler en 2022.

Le surintendant Hart a ajouté ce soir: « Nous sommes toujours en train d’établir ce qui s’est passé aux premières heures de la matinée et une enquête approfondie se poursuit.

« Deux adolescents, qui ont tous deux subi des blessures graves, sont actuellement hospitalisés. L’un des garçons est dans un état critique et l’autre dans un état stable.

« Un homme adulte, membre du personnel de l’école et gravement blessé, est maintenant sorti de l’hôpital.

« Notre enquête est assistée par des experts qui évaluent les blessures subies et comment elles ont été causées.

« Bien que nous puissions confirmer que certaines armes ont été localisées sur les lieux, il ne serait pas approprié de spéculer sur la manière dont elles ont pu être impliquées pendant que nos enquêtes se poursuivent.

« Notre priorité est d’enquêter pleinement sur cet incident et de soutenir les victimes, leurs familles et la communauté scolaire. Nos pensées vont aux garçons blessés, à l’homme et à leurs proches.

Le député de Tiverton et Honiton Richard Foord a déclaré: « Mes pensées vont aux familles et aux amis des élèves impliqués.

« Je pense que nous devrions nous rappeler que Tiverton et Devon plus largement sont des endroits sûrs.

« Le Devon est l’un des endroits les plus sûrs où vivre dans le pays.

« Devon et la police de Cornwall ont tenu à rassurer les gens et soulignent qu’il s’agit d’un incident isolé.

« Cela me rassure beaucoup et devrait l’être aussi pour la communauté. »

Blundell’s School a été désignée par Tatler comme l’une des meilleures écoles privées de Grande-Bretagne Crédit : Neil Hope

Le directeur de l’école, Bart Wielenga, a écrit aux parents à propos de l’incident Crédit : Neil Hope