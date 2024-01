Ecole Communautaire Internationale de Bagdad / Studio Muduni

© Bahaa Ghoussainy

15 000 m²



2024



Fabricants : Bureau automatique , Bardage en Granit , Rhinocéreux , Stuc



Architectes principaux :



Ghida Khayat et Ahmad Baydoun







Description textuelle fournie par les architectes. L’école internationale de Bagdad incarne une réinterprétation moderne de l’héritage architectural de Bagdad. Ici, le concept de « mur » évolue d’un symbole historique de pouvoir et de fortification à une structure multifonctionnelle qui véhicule à la fois sécurité et ouverture. Le mur se transforme en une membrane poreuse et interactive, accentuée par des structures enfichables en métal bleu qui abritent des programmes artistiques, scientifiques et d’engagement public dynamiques. Les façades pixellisées du bâtiment lui permettent de se fondre dans le tissu urbain de Zayouna, tout en se distinguant par son langage de conception unique. À la base, l’école embrasse une cour centrale, un carrefour dynamique où se rassemblent des étudiants de diverses disciplines, reflétant l’essence communautaire des cours islamiques. Cette intégration des espaces communs s’étend aux toits, rendus accessibles et fonctionnels, en résonance avec les traditions de l’architecture islamique où les toits et les escaliers faisaient partie intégrante à la fois de l’utilité du bâtiment et de son tissu social. Ces éléments de conception créent collectivement un environnement non seulement sûr et éducatif, mais également profondément enraciné dans le contexte culturel et historique de Bagdad.

Plan du rez-de-chaussée

Difficultés et revers – Pour répondre aux exigences de sécurité des établissements d’enseignement de Bagdad, notre équipe a relevé le défi d’incorporer un mur de sécurité répondant aux mandats du gouvernement sans compromettre l’atmosphère ouverte et accueillante de l’école. Notre solution consistait à intégrer les mesures de sécurité directement dans l’architecture en plaçant stratégiquement la zone bâtie le long des périphéries du site. Les murs du rez-de-chaussée ont été épaissis et les fenêtres ont été réduites au minimum et placées stratégiquement, remplissant ainsi efficacement les fonctions de sécurité requises par le ministère de l’Éducation. Ce choix de conception garantit non seulement la sécurité des élèves mais préserve également l’intégrité esthétique de l’école. Actuellement, une clôture temporaire entoure la zone de construction, mais une fois terminée, cette barrière sera supprimée, dévoilant l’approche innovante du bâtiment en matière de sécurité, un témoignage d’une architecture qui donne la priorité à la fois à la protection et à l’inclusivité.

Diagramme

Techniques de construction et principaux matériaux – En réponse aux contraintes budgétaires, la construction de l’École communautaire internationale fait appel à des choix de matériaux prudents sans compromettre la qualité ou la valeur esthétique. Le stuc, choisi pour sa rentabilité et sa disponibilité locale, est utilisé aux étages supérieurs pour fournir une finition blanc cassé propre aux salles de classe. Les étages inférieurs se distinguent par un revêtement en terrazzo rose, un matériau à la fois durable et d’origine locale, offrant une base dynamique aux espaces communs. Ce code couleur clair – le bleu signalant les fonctions culturelles et sportives, le rose désignant les zones de services et le blanc réservé aux espaces pédagogiques – améliore la navigation dans l’école et contribue à l’identité visuelle du bâtiment. Cette approche garantit un équilibre entre économie et fonctionnalité tout en maintenant un environnement éducatif cohérent et engageant.

Configuration spatiale et principales raisons – La configuration spatiale de l’école communautaire internationale est ingénieusement conçue pour faciliter les mouvements et favoriser l’interconnectivité. Elle est orchestrée à travers trois systèmes de circulation distincts. La principale artère de mouvement est la promenade architecturale, un parcours engageant qui commence par un amphithéâtre au rez-de-chaussée et serpente à travers les diverses zones de l’école, pour aboutir au court de tennis sur le toit. Cette promenade est conçue non seulement pour le transport en commun mais aussi comme un voyage expérientiel qui active les différentes fonctions de l’école. La promenade principale est complétée par un système de circulation secondaire, une boucle qui relie les quatre départements distincts de l’école situés à chaque coin du site de forme carrée. Cette boucle garantit que tous les départements restent intégrés, permettant une expérience éducative cohérente dans différentes disciplines. Enfin, l’école intègre un réseau de circulation tertiaire composé des principaux escaliers et ascenseurs. Ces éléments sont positionnés pour permettre un mouvement vertical efficace au sein de l’école, complétant la promenade plus expérientielle et la boucle départementale par leur caractère pratique et leur simplicité. Ensemble, ces trois systèmes créent un environnement dynamique et multiforme, encourageant l’exploration et la découverte dans l’enceinte de l’école.