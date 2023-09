ECOC 2023 : Thèmes, technologies et actualités

Événement européen des communications optiques, ECOC revient pour sa 49e édition. La conférence aura lieu à Glasgow, en Écosse, du 1er au 5 octobre 2023, parallèlement à l’exposition de l’événement.

La conférence rendra compte des derniers progrès dans les technologies de communication optique via une sélection d’articles, de keynotes, de présentations et de symposiums spéciaux. Les intervenants de la séance plénière de cette année sont Vint Cerf, vice-président et évangéliste Internet en chef chez Google ; Colin Lees, directeur de la technologie et de l’information chez Openreach, et précédent La lauréate Photonics100, Polina Bayvel, professeur de communications et réseaux optiques, groupe de réseaux optiques à l’UCL.

Carol Monaghan, députée de Glasgow Nord-Ouest, prendra la parole lors du dîner de la conférence, et le discours de sensibilisation sera prononcé par le professeur Gillian Wright, directrice du UK Astronomy Technology Centre et chercheur européen, James Webb Space Telescope Mid-IR Instrument.

Pendant ce temps, il y aura des centaines d’exposants du côté de l’exposition, avec des lancements de nouvelles technologies passionnantes couvrant une large gamme de produits et services de communication optique. Voici un aperçu de quelques-unes des annonces de technologies et de produits, de démonstrations et d’actualités de l’industrie que vous pouvez attendre de l’événement.

Démonstrations d’interopérabilité des fournisseurs à l’ECOC 2023

OIF présentera sa plus grande démonstration d’interopérabilité multi-fournisseurs jamais réalisée, et profite de l’événement pour poursuivre la commémoration de 25 ans consacrés à la réalisation de progrès significatifs dans l’industrie. Quelque 39 entreprises participeront à des démonstrations d’interopérabilité en direct et en statique sur le stand de l’OIF #304mettant en avant les avancées dans quatre domaines technologiques clés : l’optique 400ZR+, les solutions de co-packaging, les canaux d’E/S électriques communs (CEI) et les implémentations de spécifications d’interface de gestion commune (CMIS).

Le Alliance Ethernet présentera également des démonstrations d’interopérabilité en direct avec les sociétés membres sur le stand #460. Les visiteurs peuvent également s’arrêter pour célébrer le 50e anniversaire d’Ethernet et récupérer sa feuille de route Ethernet 2023.

Annonces sur les technologies de communications optiques à la ECOC 2023

Acacia (qui fait partie de Cisco) apportera sa gamme complète de solutions enfichables 400G ZR/ZR+ à #MR22, y compris le module optique cohérent enfichable Bright 400ZR+ QSFP-DD avec une puissance de transmission élevée. La société participera également à la démonstration d’interopérabilité de l’optique OIF 400ZR+ sur le stand n°304. Acacia présentera son module d’interconnexion cohérent 1,2T enfichable à opérateur unique 8 (CIM 8), qui est expédié depuis fin 2022.

Apac Optoélectronique présentera son dernier câble optique actif (AOC) QSFP-DD 400 Gb/s sur le stand #740. Il est conforme aux normes QSFP-DD MSA Rev5.0 et IEEE 802.3bs, ainsi qu’à la spécification Common Management Interface Rev4.0. Le 400G AOC est un assemblage de huit voies en duplex intégral, où chaque voie est capable de transmettre des données à des débits allant jusqu’à 53,125 Gb/s PAM-4.

AVoptique fera une démonstration en direct de sa machine de polissage Proton sur le stand #271. Proton est conçu pour fournir des finitions UPC et APC monomodes conformes à Telcordia, dans un appareil compact, portable et alimenté par batterie. Proton est capable de polir les connecteurs latéralement et dans diverses orientations, ce qui le rend pratique pour les espaces restreints comme les armoires de câblage de datacom, le fuselage d’avion et les réseaux à bord des navires.

Cohérent a lancé ce qu’il appelle « le premier » module laser à pompe de l’industrie avec une puissance de sortie de 1 200 mW dans un boîtier papillon à 10 broches. Les lasers à pompe de 1 200 mW sont conçus pour fournir la puissance supplémentaire nécessaire pour amplifier le plus grand nombre de canaux pris en charge par les systèmes de transmission optique ultra-large bande de nouvelle génération tout en répondant aux exigences strictes de fiabilité des réseaux avancés. Découvrez le module par vous-même sur le stand #406.

Au stand #223, Corning présentera des technologies qui contribuent à accélérer l’installation de réseaux optiques pour répondre à la demande croissante de bande passante. Ceux-ci incluent le câble MiniXtend avec la technologie Flow Ribbon. Le câble à ruban flexible est conçu pour maximiser l’espace des conduits et simplifier les installations. Les fibres multimodes Corning ClearCurve OM3 XT et OM4 XT sont conçues pour Terabit BiDi et les émetteurs-récepteurs 100G/voie émergents dans les centres de données 400G/800G. La solution Corning Edge Rapid Connect, quant à elle, est une solution pré-connectorisée conçue spécifiquement pour la connectivité à grand nombre de fibres entre les halls de données et les bâtiments, permettant aux opérateurs hyperscale de s’interconnecter jusqu’à 70 % plus rapidement.

Le Rtryva Indoor de 6 mm est EmtelleLa plus petite solution de fibre rétractable préinstallée. Il est conçu pour être une solution multi-points flexible et discrète, rapide et facile, utilisant une quantité minimale d’outils, de formation et d’équipement nécessaires pour une installation horizontale ou verticale rapide (dans des colonnes montantes) dans des bâtiments tels que des immeubles à logements multiples. . En savoir plus sur le stand #759.

Technologie Eoptolink présentera ses derniers émetteurs-récepteurs optiques 800G et 1,6T adoptant les technologies 200G par lambda à l’ECOC. Les produits sont basés sur les modulateurs EML, SiPho et TFLN. La société présentera également ses produits 800G LPO lors du salon, conçus pour offrir une faible consommation d’énergie et de faibles performances de latence. En savoir plus sur le stand #432.

Start-up coréenne Lipac a récemment annoncé de nouvelles gammes de produits de moteurs optiques pour émetteurs-récepteurs optiques. En intégrant les PIC et les EIC dans un seul boîtier semi-conducteur grâce à sa technologie de système optique en boîtier (O-SiP), ses produits sont conçus pour être compétitifs en termes de coût, de productivité, de fiabilité, d’intégrité du signal, de dissipation thermique et de facteur de forme. Les produits de moteur optique récemment lancés sont destinés aux émetteurs-récepteurs 400G-FR4/LR4 et 400G-SR4, et la société participe également activement au Consortium for On-Board Optics (COBO) pour aider à développer de nouvelles normes pour les liaisons optiques à plus grande vitesse requises dans les télécommunications. et les industries de la communication de données. En savoir plus sur le stand #652.

Nanoscribe et la fonderie néerlandaise d’emballages photoniques PHIX BV collaborent pour fournir des services d’impression sur fibre à l’industrie de l’emballage photonique. Utilisant la nouvelle technologie d’impression de microlentilles 3D hautes performances de Nanoscribe avec des capacités d’alignement de nano-précision, PHIX utilise cette nouvelle approche technologique dans ses services de fabrication de réseaux de fibres à lentilles standard (LFA). Ainsi, les LFA peuvent être imprimés en 3D à l’aide de la technologie A2PL de lithographie alignée à 2 photons de Nanoscribe selon les exigences spécifiques du client. Le portefeuille de services PHIX comprend également la fabrication de composants de couplage microoptique en espace libre (FSMOC).

SamtecLes solutions Flyover de sont conçues pour simplifier la conception des circuits imprimés et limiter la dégradation du signal dans les applications à haut débit de données. Les émetteurs-récepteurs optiques robustes FireHawk de la société combinent une densité extrême et des performances extrêmes pour répondre aux environnements militaires et aérospatiaux les plus difficiles, tandis que les kits d’évaluation FireHawk offrent aux concepteurs de systèmes, aux ingénieurs optiques et SI une solution facile à utiliser pour tester une variété d’émetteurs-récepteurs optiques robustes FireHawk. . En savoir plus sur le stand #542.

Sopto présentera sa solution et ses produits FTTH de bout en bout sur le stand #370. La solution FTTH comprend des offres telles que des équipements de transmission par fibre optique, des dispositifs de réseau optique, des unités terminales, des technologies avancées de connexion par fibre optique, des systèmes de gestion de réseau et des études de cas d’application pratiques dans divers secteurs.

Appel solaire Amérique présentera un nouveau produit à l’ECOC, le connecteur multifonction MPO et l’ensemble d’outils d’échange. La conception du produit a été développée pour permettre de changer de genre et de polarité rapidement et facilement sans tâtonner avec de petites pièces. L’ensemble comprend : le connecteur multifonction MPO, un outil pour broches d’échangeur, un outil pour boîtier et un plateau de rangement. Les outils fonctionnent en harmonie pour faciliter le changement de genre et de polarité du connecteur multifonction MPO (avec tirette renforcée). Visitez Suncall au stand #257.

Sumix présentera une nouvelle solution d’inspection sur le terrain pour les connexions MPO sur le stand #456. Equipé d’un écran intelligent ou d’un téléphone Android, le microscope Manta HM permet une inspection complète, précise et approfondie des connecteurs de fibre optique, en s’assurant qu’ils sont exempts de tout contaminant, rayure ou défaut pouvant affecter la qualité de la connexion. Un autre système exposé sera l’interféromètre robotique Octopus pour l’inspection de maintenance des connecteurs de fibre optique multi-terminaisons. Cette technologie est conçue pour répondre aux limites des méthodes d’inspection 2D, en fournissant une solution complète pour garantir la fiabilité de ces connexions.