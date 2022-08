Ecobee Smart Thermostat Premium vs. Ecobee Smart Thermostat Enhanced

Le Smart Thermostat Premium à 250 $ est le nouveau thermostat haut de gamme d’Ecobee, remplaçant le SmartThermostat par la commande vocale. Le Premium a emprunté bon nombre des meilleures fonctionnalités de la dernière itération, mais a également introduit un écran repensé, un corps en zinc, un capteur radar et un capteur de qualité de l’air. Un SmartSensor de détection de température et d’occupation est également inclus avec votre achat.

L’écran est plus grand que le SmartThermostat avec commande vocale. Je n’avais pas l’ancien modèle sous la main pour une comparaison directe côte à côte, mais je pouvais facilement lire l’écran à travers la pièce (environ 15 pieds). Il a également modifié la disposition du menu et ajouté des animations à l’écran qui ont amélioré la convivialité globale. Le haut-parleur Alexa intégré, par exemple, apparaissait comme une barre lumineuse en haut du modèle de dernière génération. Dans le thermostat Premium, Alexa est entièrement intégrée à l’écran, apparaissant sous forme d’animation lorsque vous dites “Alexa”.

Le corps en zinc ajoute du poids au thermostat Premium et introduit un look plus luxueux avec des accents argentés par rapport au corps en plastique blanc des anciens modèles d’Ecobee et de l’Ecobee3 Lite d’entrée de gamme actuel (150 $).

Parallèlement aux mises à jour de conception, Ecobee a également échangé un capteur radar pour détecter le mouvement et l’occupation plutôt que le capteur infrarouge passif utilisé dans l’ancien modèle. Ecobee affirme que le capteur radar peut mieux détecter les mouvements à distance et même dans les coins. Encore une fois, je n’avais pas le SmartThermostat avec commande vocale avec moi pour comparer directement les réponses, mais j’ai constaté que le modèle Premium basculait de manière fiable entre les modes Domicile et Absent.

L’ajout le plus intéressant ici était un capteur de qualité de l’air, conçu pour détecter les composés organiques volatils et le dioxyde de carbone. Je n’ai pas testé la précision du capteur de qualité de l’air, mais une note sur l’écran d’accueil indique “Clean”. Si vous cliquez dessus, le thermostat passe à un autre écran avec plus d’informations détaillant où se situe votre score sur la plage de mauvais à nettoyer.

Dans l’ensemble, ce thermostat a une tonne de fonctionnalités et il a bien fonctionné pendant les tests. J’aurais aimé qu’Ecobee l’ait introduit à un prix inférieur compte tenu de l’évolution de l’industrie vers des modèles plus abordables. Cela rend ce thermostat solide plus difficile à recommander, même s’il a beaucoup à offrir. Si vous avez le budget pour ce modèle et que vous voulez toutes les fonctionnalités spéciales, cela pourrait en valoir la peine. D’autres personnes voudront peut-être envisager le thermostat intelligent Ecobee Enhanced ou l’un de nos thermostats abordables préférés.

