Eco yob qui a interrompu les championnats de snooker entaillé pour avoir causé des ravages lors de sa propre remise des diplômes

L’éco yob qui a stoppé les championnats du monde de snooker a été entaillé aujourd’hui après avoir causé des ravages lors de sa propre remise des diplômes.

Edred Whittingham, 25 ans, a pulvérisé de la peinture orange avec un extincteur sur un parvis à l’extérieur du bâtiment où se sont rassemblés d’autres diplômés.

Edred Whittingham, qui a interrompu les championnats du monde de snooker en avril, a été entaillé après avoir causé des ravages lors de sa propre remise des diplômes Crédit : Twitter

Plus tôt, il a jeté de la poudre d’orange sur une table au creuset de Sheffield après avoir grimpé sur la feutrine verte Crédit : PA

Whittingham, qui a jeté de la poudre orange sur une table au Sheffield’s Crucible en avril après avoir grimpé sur la feutrine verte, a frappé à l’Université d’Exeter.

L’activiste Just Stop Oil, en mortier et en blouse, a souri en se faisant transporter.

Une manifestante portant une banderole a également été arrêtée.

Whittingham, de Cambridge, qui finance ses activités, affirme avoir été arrêté six fois en un an, passant une semaine en prison.

Il a dit à ses supporters : « Aidez-moi à rester à flot.

« Mon coût de la vie est assez bas et tout soutien que vous pouvez offrir signifie que je peux me concentrer sur mon activisme et plutôt que d’avoir besoin de trouver un emploi dans un pub. »

Ce soir, Just Stop Oil a cité Whittingham s’exprimant avant la manifestation et disant : « Je suis sur le point de perturber ma propre cérémonie de remise des diplômes.

« Il y a exactement trois mois, j’ai perturbé le championnat du monde de snooker.

« Je prends ces mesures parce que notre gouvernement a laissé tomber des jeunes comme moi.

« Les universités maintiennent un statu quo qui va tuer des millions, voire des milliards de personnes parce que notre gouvernement a laissé tomber des jeunes comme moi. »

Whittingham a pulvérisé de la peinture orange d’un extincteur sur un parvis à l’extérieur d’un bâtiment de l’Université d’Exeter Crédit : Twitter / Just Stop Oil