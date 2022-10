Éco-guerrier, 21 ans, « ARRÊTÉ » après avoir pulvérisé du caca humain sur le mémorial du capitaine Tom – alors que son père « honteux » est parti « malade de choc »

Les COPS ont arrêté une éco-guerrière qui s’est filmée en train de verser du caca humain sur un mémorial au capitaine Sir Tom Moore, laissant son père “malade de choc”.

Maddie Budd, 21 ans, a organisé la cascade dégoûtante lors d’une manifestation malade contre les jets privés, qui l’a vue tremper le monument dans l’urine et les excréments.

Maddie Budd, 21 ans, a déclenché la fureur après avoir versé du caca humain sur un mémorial à Sir Captain Tom

Maddie a été arrêtée aujourd’hui à Londres selon des membres de son groupe

Les fans du capitaine Sir Tom Moore pensent que la cascade était extrêmement irrespectueuse Crédit : PA

Budd protestait contre les jets privés – et le groupe affirme qu’elle a été arrêtée

Sir Tom, le vétéran de 100 ans de la Seconde Guerre mondiale qui a levé 33 millions de livres sterling pour le NHS, est décédé en février 2021.

L’ancien étudiant en médecine Budd a été critiqué hier soir pour avoir manqué de respect au héros du verrouillage alors qu’il manifestait au nom du groupe de pression End UK Private Jets.

Et maintenant, le groupe a affirmé que les flics avaient arrêté Budd après la cascade dégoûtante.

Un porte-parole du groupe a déclaré au Sun: “J’étais à Londres lors d’une autre manifestation avec Maddie.

«Nous nous éloignions très calmement après tout et nous nous sommes séparés.

« Je suis parti mais elle a ensuite été arrêtée et fouillée.

« Elle a été escortée par 18 policiers.

« D’après ce que j’ai compris, ces policiers avaient été envoyés pour la retrouver spécifiquement.

« Ils avaient été envoyés pour aller la chercher dans la foule. Heureusement pour eux, nous marchions vers eux.

“Je crois qu’il était soupçonné d’avoir causé des dommages criminels.”

Le Sun a contacté la police du Derbyshire pour commentaires.

Budd s’est filmée en train de verser une cartouche de numéro deux sur le mémorial plus tôt dans la journée.

Elle a dit: “Chaque fois qu’un [private jet] décolle, il verse un seau de merde et de sang sur tout ce que le capitaine Tom représentait.

“Les gens vont dire que c’est un héros, les gens vont dire que c’est un manque de respect profond et obscène envers sa vie et envers le NHS qu’il a défendu et je suis d’accord.”

Cela vient après que son père ait dit ce matin à quel point il avait honte de sa fille décrocheuse universitaire.

S’adressant à Mail Online, le père de six enfants a déclaré: “J’ai honte d’elle et de ce qu’elle a fait. Il y a eu une grande réaction du public pour des raisons évidentes. Je ne pense pas qu’elle comprenne ce qu’elle a déclenché.

“Elle a fait quelque chose d’horrible sans penser aux conséquences.

“Je me suis senti malade de choc quand je l’ai vu – je lui ai envoyé un SMS mais elle n’a pas répondu.

“Cela va à l’encontre de toutes les choses que vous installez chez vos enfants – ce n’est pas un comportement normal. Je suis extrêmement triste. Le fait est qu’elle est devenue une sorte de voyou.”

Lors du premier verrouillage britannique de Covid à partir du 23 mars 2020, un capitaine déterminé, Tom, a entrepris de collecter des fonds pour son bien-aimé NHS.

L’objectif du vétéran de la guerre était de parcourir 100 tours de la boucle de 82 pieds dans son jardin à l’aide d’un déambulateur à Marston Moretaine, Beds., En morceaux de 10 tours.

Il a réalisé son exploit le matin du 16 avril.

Le champion du NHS a ensuite juré de continuer à marcher pendant que les gens faisaient encore des dons.

En conséquence, le capitaine Tom a ensuite collecté 32 796 355 £ pour des œuvres caritatives du NHS – et a gagné des admirateurs du monde entier.

La cascade de Budd a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Une personne a écrit sur Twitter : “Comment cela convaincra-t-il les gens de gagner l’utilisation d’un jet privé ?” a écrit un utilisateur de Twitter.

«Cela ressemble à un enfant qui fait une crise de colère dégoûtante et qui est au-delà de l’irrespect. Ce genre de comportement ne convaincra personne de faire des changements.

Une autre personne, qui prétend avoir offert le mémorial, a déclaré qu’elle pousserait la police à porter plainte.

Ils ont déclaré: “Nous travaillerons avec la police pour nous assurer que cela se déroule le plus loin possible.”

Hier, il a été révélé que Lionel Messi avait effectué 52 voyages sur son jet privé en trois mois, provoquant la libération de 150 ans de CO2.

Messi loue un superbe jet de luxe de 12 millions de livres sterling pour ses voyages, et il le prête souvent à sa famille et à ses amis.

Dans une déclaration grossière au Sun, un porte-parole de End UK Private Jets a déclaré: «Les gens se sentent mal à propos du caca sur les monuments commémoratifs, ce qui est assez juste, mais quand ce sont des jeunes qui se sentent mal à l’idée que notre avenir soit détruit et contraint à l’extinction, personne donne f ** k. “

Le Sun a également contacté la police du Derbyshire et la Captain Tom Foundation pour obtenir des commentaires.