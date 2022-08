Éclosion d’un mystérieux virus en Inde

La soi-disant grippe de la tomate a touché plus de 80 mineurs dans plusieurs États indiens, selon les autorités

Le gouvernement indien a émis un avis à tous les États au milieu de la propagation d’un nouveau type de grippe. Affectant principalement les mineurs, la maladie virale entraîne la formation de cloques rouges qui ressemblent à des tomates – d’où le nom de la maladie, la grippe de la tomate.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère indien de la Santé, plus de 82 cas impliquant des enfants de moins de cinq ans ont été signalés, la maladie étant répandue dans les États du sud du pays. Le premier cas de grippe a été signalé dans l’État du Kerala le 6 mai.

Bien que les scientifiques pensent que la nouvelle grippe est un type de maladie main-pied-bouche (HFMD), ils n’ont jusqu’à présent pas été en mesure d’identifier la nature exacte de l’agent pathogène.

Cependant, les autorités n’ont pas tardé à assurer au public que le nouveau virus n’est pas lié au Covid-19 ou au monkeypox.

Les symptômes de la maladie peuvent être confondus avec ceux d’autres infections virales, en particulier dans les premiers stades, ont averti les responsables. Les enfants qui ont contracté la maladie développent généralement de la fièvre, une perte d’appétit, des maux de gorge, des plaies dans la bouche et une éruption cutanée, principalement confinée aux mains et aux pieds.

Si la grippe de la tomate est suspectée, un enfant doit être placé en quarantaine jusqu’à une semaine pour empêcher la propagation du virus, recommande l’avis du ministère de la Santé.

Bien qu’il n’existe actuellement aucun médicament spécifique à la maladie pour le traitement de l’infection, on dit qu’elle est relativement bénigne, les symptômes disparaissant d’eux-mêmes en quelques jours. Les autorités conseillent aux patients de prendre du paracétamol pour soulager la fièvre et les courbatures, de boire beaucoup de liquides et de se reposer. Des éponges d’eau chaude peuvent également être appliquées sur l’éruption cutanée pour soulager l’irritation, selon l’avis.

Les autorités indiennes ont noté que des prélèvements de gorge et de nez doivent être effectués en cas de suspicion de grippe tomate, les échantillons étant testés pour exclure d’autres maladies infectieuses telles que la dengue, le chikungunya, le virus zika, le virus varicelle-zona et l’herpès.