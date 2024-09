Éclosion de syphilis dans la zone Labrador-Grenfell

26 septembre 2024

Les services de santé de Terre-Neuve-et-Labrador (NLHS) ont déclaré une éclosion de syphilis dans la zone Labrador-Grenfell. Les cas de syphilis sont en hausse au Canada et partout dans le monde. Bien qu’il n’y ait aucun cas actif connu de syphilis au Nunatsiavut, les résidents sont priés d’aider à arrêter la propagation.

La syphilis peut se propager de différentes manières, notamment par voie vaginale, anale, orale et par contact cutané avec une plaie ou une éruption cutanée de syphilis. De nombreuses personnes ne remarquent pas de symptômes ou ne réalisent pas qu’elles sont infectées. Le premier signe est souvent une petite bosse ou une plaie à l’endroit où la syphilis a été transmise, qui disparaît ensuite d’elle-même. La syphilis peut être facilement traitée par un antibiotique, mais nécessite un professionnel de la santé pour le traiter. Si la syphilis n’est pas traitée rapidement, elle peut entraîner de graves problèmes de santé à long terme. La syphilis peut également être transmise d’une personne enceinte à son bébé, ce qui peut entraîner une maladie grave, voire la mort (jusqu’à 20 pour cent des bébés infectés meurent avant la naissance).

Pour vous protéger, ainsi que vos partenaires et votre famille, utilisez des préservatifs lors de vos rapports sexuels et faites-vous tester si :• Vous présentez des symptômes d’infections sexuellement transmissibles (IST), y compris la syphilis, comme une nouvelle bosse ou une nouvelle plaie sur vos organes génitaux, ou une éruption cutanée inexpliquée.

• Vous avez eu des relations sexuelles avec une personne qui a une IST ou des symptômes d’une IST, ou si un prestataire de soins de santé vous a informé que vous êtes en contact avec une personne atteinte d’une IST.

• Vous avez de nouveaux partenaires sexuels, occasionnels ou multiples – vous devriez vous faire tester tous les trois à six mois.

• Vous êtes enceinte – vous devriez passer un test une fois au début de votre grossesse, de nouveau à 28 semaines de grossesse et éventuellement de nouveau au moment de l’accouchement.

Pour vous faire tester, consultez l’infirmière de votre clinique communautaire régionale locale.

Pour plus d’informations, veuillez visiter la page d’informations sur la santé sur la syphilis : https://hi.easternhealth.ca/healthy-living/sexual-health/stis/syphilis/.

NT5