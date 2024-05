Éclosion de salmonelle dans plusieurs États liée à la volaille de basse-cour

Les responsables de la santé publique enquêtent sur une épidémie d’infections à Salmonella dans plusieurs États liée à un contact avec des volailles de basse-cour. Au 16 mai, 109 personnes dans 29 États avaient été infectées par l’une des souches épidémiques de Salmonella. Bien qu’aucun décès n’ait été signalé, 33 personnes ont été hospitalisées. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) soulignent l’importance de prendre des précautions lors de la manipulation des volailles de basse-cour pour éviter la propagation de cette bactérie.

Volaille de basse-cour et salmonelle

Les volailles de basse-cour, comme les poulets et les canards, peuvent être porteuses de germes de salmonelle même si elles semblent saines et propres. Ces germes peuvent se propager facilement à tout ce qui se trouve dans les zones où vivent et se déplacent les volailles. Les humains peuvent tomber malades en touchant des volailles de basse-cour ou tout ce qui se trouve dans leur environnement, puis en touchant leur bouche ou leur nourriture, avalant ainsi les germes de Salmonella.





Clique sur l’image pour l’agrandir.

Les données épidémiologiques, de laboratoire et de traçabilité indiquent que le contact avec les volailles de basse-cour rend les gens malades. Les maladies ont été signalées entre le 28 février 2024 et le 30 avril 2024, et le nombre réel de personnes malades est probablement plus élevé que celui signalé, car beaucoup se rétablissent sans soins médicaux et ne sont pas testés pour la salmonelle.

Parmi les personnes interrogées, 73 pour cent ont déclaré avoir été en contact avec des volailles de basse-cour, et 67 pour cent de celles disposant d’informations disponibles avaient acheté ou obtenu de la volaille avant leur maladie. La volaille a été achetée dans plusieurs magasins de détail et couvoirs, et aucun fournisseur commun n’a été identifié pour l’ensemble des foyers.

Conseils de sécurité pour les consommateurs :

Pour rester en sécurité autour des volailles de basse-cour et prévenir les infections à Salmonella, le CDC recommande les directives suivantes :

Lavez-vous les mains

Lavez-vous toujours les mains à l’eau et au savon immédiatement après avoir touché des volailles de basse-cour, leurs œufs ou quoi que ce soit dans leur environnement. Si vous ne disposez pas d’eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains. Garder un désinfectant pour les mains près de votre poulailler peut être utile.

Soyez en sécurité autour des troupeaux de basse-cour





Clique sur l’image pour l’agrandir.

Évitez d’embrasser ou de blottir les volailles de basse-cour et évitez de manger ou de boire à leur proximité. Cela peut propager les germes de Salmonella dans votre bouche et vous rendre malade. Gardez vos volailles et les fournitures utilisées pour en prendre soin, comme les contenants d’aliments et les chaussures portées dans le poulailler, à l’extérieur de la maison. Nettoyez également ces fournitures à l’extérieur.

Surveillez les enfants autour des troupeaux

Surveillez toujours les enfants à proximité des volailles de basse-cour et assurez-vous qu’ils se lavent correctement les mains. Les enfants de moins de 5 ans ne doivent pas toucher les poussins, les canetons ou autres volailles de basse-cour, car ils sont plus susceptibles de tomber malades à cause de germes comme la salmonelle.

Manipulez les œufs en toute sécurité

Ramassez fréquemment les œufs, car les œufs qui restent dans le nid peuvent se salir ou se casser. Jetez tous les œufs fêlés, car les germes présents sur la coquille peuvent facilement pénétrer par les fissures. Nettoyez les œufs avec une brosse, un chiffon ou du papier de verre fin au lieu de les laver, car l’eau froide peut attirer les germes dans l’œuf. Réfrigérez les œufs pour les garder frais et ralentir la croissance des germes, et faites cuire les œufs jusqu’à ce que le jaune et le blanc soient fermes. Faites cuire les plats aux œufs à une température interne de 160 °F pour tuer toutes les bactéries.

Surveillez votre santé

Si vous ressentez des symptômes graves tels que de la diarrhée et une fièvre supérieure à 102 °F, une diarrhée qui dure plus de trois jours et qui ne s’améliore pas, une diarrhée sanglante, des vomissements excessifs qui empêchent de retenir les liquides ou des signes de déshydratation (comme ne pas faire pipi beaucoup, être sec). bouche et gorge, ou étourdissements en position debout), contactez immédiatement votre professionnel de la santé.

Conseils aux détaillants de volailles

Les magasins vendant de la volaille de basse-cour devraient s’approvisionner en oiseaux provenant de couvoirs qui réduisent la contamination par Salmonella en suivant les meilleures pratiques de gestion de l’USDA. Les zones d’exposition des volailles doivent être nettoyées et désinfectées entre les expéditions, et des postes de lavage des mains ou des désinfectants pour les mains doivent être installés à côté des zones d’exposition des volailles. Présentez les volailles hors de portée des clients, en particulier des enfants, pour éviter tout contact direct. Fournissez des informations sur la santé aux acheteurs potentiels, expliquant comment rester en bonne santé avec les troupeaux de basse-cour.

Enquêtes en cours

Les enquêteurs de la santé publique utilisent les empreintes génétiques pour identifier les maladies qui pourraient être impliquées dans cette éclosion. Les échantillons prélevés dans les cartons d’expédition de volailles de l’Ohio et de l’Utah correspondent aux souches de Salmonella trouvées chez les individus malades. Bien que la plupart des personnes atteintes de Salmonella guérissent sans antibiotiques, certaines souches peuvent être résistantes, ce qui complique le traitement.

Le CDC continue de conseiller la prudence et une bonne hygiène autour des volailles de basse-cour afin de contrôler la propagation de Salmonella.

