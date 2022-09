Éclosion de pneumonie « mystérieuse » en Argentine liée à la maladie des légionnaires | Nouvelles du monde

La maladie du légionnaire serait à l’origine d’une épidémie de pneumonie qui a tué quatre personnes en Argentine.

Jusqu’à présent, onze cas ont été signalés, liés à une clinique de santé privée de la ville de San Miguel de Tucuman, dans le nord-ouest du pays.

La cause était restée un mystère jusqu’à présent, le COVID étant exclu et d’autres tests se révélant négatifs. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu’il était surveiller la situation.

Les symptômes comprenaient une pneumonie dans les poumons, un essoufflement, de la fièvre et des douleurs musculaires et abdominales.

Les autorités sanitaires argentines ont déclaré samedi que les légionnaires étaient la cause suspectée. Les tests l’avaient auparavant exclu.

La bactérie Legionella se trouve naturellement dans les environnements d’eau douce, mais peut se développer et se propager dans les systèmes d’eau des bâtiments, selon les Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis.

Elle est souvent transmise lorsque les gens inhalent de minuscules gouttelettes contaminées dans l’air, ou parfois de l’eau contenant la bactérie.

La ministre de la Santé, Carla Vizzotti, a déclaré lors d’une conférence de presse que les personnes de plus de 50 ans atteintes de certaines conditions peuvent être particulièrement à risque.

Les fumeurs actuels ou anciens et ceux qui ont des problèmes pulmonaires sont également plus susceptibles de tomber malades.

La maladie du légionnaire a été découverte et nommée en 1976 après une épidémie lors d’une convention de Philadelphie de la Légion américaine des anciens combattants.