Éclosion de norovirus 2021 – augmentation en Grande-Bretagne alors que les infections sont TROIS fois plus élevées que les 5 dernières années

NOROVIRUS est en plein essor à travers la Grande-Bretagne avec des épidémies du virus des vomissements vicieux TROIS fois plus élevées qu’au cours des cinq dernières années, ont averti les experts.

La Grande-Bretagne, frappée par Covid, subit un nouveau coup dur pour la santé – avec la propagation d’un autre insecte hautement contagieux qui fait peur à la plupart des parents.

Quiconque a souffert de norovirus connaîtra le symptôme de nausées soudaines Crédit : Alamy

Plus de 150 épidémies de norovirus ont déjà été documentées depuis mai, rapportent les chefs de la santé.

C’est environ le triple du nombre observé pour la même période au cours des cinq dernières années.

Les symptômes comprennent l’apparition soudaine de nausées, de vomissements en jet et de diarrhée, mais peuvent également inclure une température élevée, des douleurs abdominales et des douleurs dans les membres.

Pourtant, c’est un bug qui frappe normalement pendant les mois d’hiver.

Alors que les restrictions mises en place en raison de Covid-19 sont levées, il est probable que les gens se mélangeront davantage avec les autres – ce qui signifie qu’il y a plus de chances de contracter le virus brutal et hautement contagieux.

La plupart des infections surviennent par contact avec des personnes infectées ou des surfaces contaminées, ou par l’ingestion d’aliments et d’eau contaminés.

INCUBATION

La période d’incubation moyenne de la gastro-entérite associée aux norovirus est de 12 à 48 heures, avec une période médiane d’environ 33 heures.

Les symptômes habituels sont des vomissements soudains, des crampes abdominales et de la diarrhée. Il disparaît normalement en deux jours environ, selon le NHS.

Il y a eu une concentration récente d’épidémies, en particulier dans les crèches et les crèches.

Et Public Health England (PHE) est préoccupé car il y a beaucoup plus d’incidents signalés à ses experts que ce à quoi on pourrait s’attendre en été.

Les responsables de la santé ont déclaré que si les jeunes enfants ont principalement été touchés par le virus, il y a eu une augmentation des infections dans tous les groupes d’âge.

Nous avons constaté une augmentation des cas de norovirus dans tous les groupes d’âge. Pr Saheer Gharbia, PHE

Le professeur Saheer Gharbia, directeur adjoint du service national d’infection de PHE, a déclaré: « Le norovirus a été à des niveaux inférieurs à la normale tout au long de la pandémie avec moins de possibilités de se propager entre les personnes de la communauté.

« Mais à mesure que les restrictions se sont assouplies, nous avons constaté une augmentation des cas dans tous les groupes d’âge.

« Les symptômes comprennent l’apparition soudaine de nausées, de vomissements en jet et de diarrhée, mais peuvent également inclure une température élevée, des douleurs abdominales et des membres endoloris.

« Restez chez vous si vous présentez des symptômes de norovirus.

« Ne retournez pas au travail et n’envoyez pas les enfants à l’école ou à la crèche avant 48 heures après la disparition des symptômes.

« Comme avec Covid-19, le lavage des mains est vraiment important pour aider à arrêter la propagation de ce virus.

« Mais rappelez-vous, contrairement à Covid-19, les gels d’alcool ne tuent PAS le norovirus, donc le savon et l’eau sont les meilleurs. »

TRANSMISSION

Le norovirus se transmet facilement par contact avec des personnes infectées ou des surfaces contaminées.

Les gens se rétablissent généralement d’eux-mêmes en un à trois jours, mais il existe des cas malheureux dans lesquels le virus peut persister dans les intestins pendant des semaines, voire des mois.

Le plus important est de se reposer et d’avoir beaucoup de liquides pour éviter la déshydratation, conseille le NHS.

La prévention passe par des mesures d’hygiène strictes.

Les personnes présentant des symptômes doivent éviter de consulter leur médecin généraliste ou leur hôpital, mais peuvent contacter le NHS 111 ou parler à leur médecin généraliste par téléphone s’ils sont inquiets.

Norovirus : ce que vous pouvez faire pour vous protéger Pour réduire le risque d’infection : Portez une attention particulière à l’hygiène. Lavez-vous les mains fréquemment, à l’eau et au savon. Évitez les contacts étroits avec des personnes manifestement malades. Si vous ou des membres de votre ménage êtes malades : Essayez de garder les personnes présentant des symptômes à l’écart des autres jusqu’à ce que la maladie se soit calmée pendant au moins 48 heures.

Nettoyez fréquemment. Désinfectez toute surface ou objet potentiellement contaminé. Utilisez un nettoyant ménager à base d’eau de Javel.

Laver les vêtements ou la literie contaminés avec un détergent à haute température (60C).

Ne permettez pas à une personne malade de préparer de la nourriture pour d’autres personnes.

Toute personne présentant des symptômes doit boire des liquides et rester bien hydratée. Envisagez d’ajouter des sels de réhydratation à l’eau. Mangez des aliments simples (si vous pouvez gérer votre alimentation).

Consulter un médecin si les symptômes ne s’améliorent pas après 24 heures, ou en cas d’inquiétude. Ceci est particulièrement important pour les jeunes enfants et les personnes âgées, car ils sont sujets à une déshydratation rapide.

Le Dr Nick Scriven, ancien président de la Society for Acute Medicine, a déclaré qu’avec le Royaume-Uni à quelques heures « de la levée des restrictions restantes en Angleterre, notre NHS est soumis à une grande pression.

« Cela a été aggravé par l’avertissement selon lequel les cas de norovirus ont maintenant atteint des niveaux pré-pandémiques en été.

« Compte tenu de l’impact que cela a lorsqu’il pénètre dans les hôpitaux – fermetures de lits, infection de personnes gravement malades et absence du personnel – c’est franchement très inquiétant. »

Les épidémies se produisent principalement dans les établissements d’enseignement car le norovirus se transmet facilement Crédit : Getty – Contributeur