Éclosion de monkeypox : que savons-nous ?

Un nombre croissant de pays, dont le Canada, les États-Unis, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni, signalent une épidémie inhabituelle de monkeypox. Ce qui rend ces cas remarquables, c’est que la maladie est relativement rare et qu’il n’y a pas de liens clairs entre certaines des infections, ce qui soulève des inquiétudes quant à la propagation dans la communauté et aux cas non détectés.

Voici ce que nous savons du virus, d’après les informations de Santé Canada, des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

QU’EST-CE QUE LA VARIOLE DU SINGE ?

Découvert en 1958, le monkeypox est une maladie rare causée par un virus appartenant à la même famille que celui responsable de la variole. La maladie a été découverte pour la première fois dans des colonies de singes utilisées pour la recherche. Le premier cas humain n’a été enregistré qu’en 1970, lorsqu’il a été identifié en République démocratique du Congo chez un nourrisson de neuf mois, deux ans après l’éradication de la variole dans la région.

La maladie a été principalement signalée dans les pays d’Afrique centrale et occidentale, le premier cas hors du continent ayant été signalé en 2003 aux États-Unis. Cette épidémie a été attribuée à un contact avec des chiens de prairie de compagnie qui avaient été infectés après avoir été en contact étroit avec des animaux importés du Ghana. Les cas en dehors de l’Afrique restent extrêmement rares et sont généralement liés à des voyages internationaux ou à des mammifères importés.

Le réservoir naturel, ou principal vecteur du virus n’est pas connu, puisque le virus n’a été isolé que deux fois chez un animal sauvage, une fois en 1985 chez un rongeur africain et une autre fois en 2012 chez un primate non humain, mais on pense se produire naturellement dans les jungles tropicales autour de l’Afrique occidentale et centrale.

QUI PEUT LE CAPTER ET COMMENT EST-IL TRANSMIS ?

Le virus se transmet par contact avec un animal infecté, un humain ou du matériel contaminé. On pense que la transmission entre les personnes se produit principalement par de grosses gouttelettes respiratoires, qui ne voyagent généralement pas loin et nécessiteraient un contact étroit prolongé. La transmission par un animal peut se produire par morsures ou égratignures, contact avec le sang ou les liquides organiques d’un animal.

Dans les deux scénarios, l’infection est également possible par contact direct avec des fluides corporels ou des matériaux comme les vêtements ou la literie. La peau cassée – même les abrasions microscopiques et les muqueuses comme les yeux peuvent toutes être des points d’entrée pour le virus. Comme le COVID-19, il peut pénétrer par les voies respiratoires.

N’importe qui peut l’attraper, mais historiquement, les enfants de moins de 16 ans ont constitué la plus grande proportion de cas.

Auparavant, la plus longue chaîne d’infection documentée était de quatre générations de transmission de personne à personne, note Santé Canada, suggérant qu’elle a «un potentiel limité de propagation épidémique».

QUELLE EST LA PÉRIODE D’INCUBATION ET COMBIEN DE TEMPS DURE-T-ELLE ?

Cela prend généralement environ sept à 17 jours entre le moment où une personne est infectée et le moment où elle commence à montrer des symptômes, bien que cela puisse être aussi court que cinq jours et aussi long que 21 jours.

L’infection dure généralement entre deux et quatre semaines.

QUELS SONT LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES ?

Les symptômes du monkeypox sont similaires à ceux de la variole, mais généralement plus légers. Les premiers signes sont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des frissons et de l’épuisement. Une caractéristique distinctive spécifique au monkeypox est qu’une infection provoque également une lymphadénopathie – le gonflement des ganglions lymphatiques.

La « variole » se développe après l’apparition d’une fièvre et survient généralement entre un et trois jours plus tard, parfois plus longtemps. Une éruption cutanée commence généralement sur le visage et se propage à d’autres parties du corps. Il commence par des plaques de peau plates où la couleur a changé (macules) avant de se développer en bosses distinctes et surélevées pouvant atteindre environ un centimètre (papules). Ils se remplissent alors de liquide (vésicule) qui finit par devenir ce que l’on appelle communément le «pus» avant de se transformer en croûtes et de tomber.

Alors que la plupart des lésions se situent généralement autour du tronc du corps, elles peuvent se propager aux paumes et à la plante des pieds, et peuvent également se développer dans la bouche, la langue et les organes génitaux.

Des cas plus bénins peuvent même passer inaperçus.

COMMENT EMPÊCHER LA TRANSMISSION ?

La transmission peut généralement être évitée si vous n’entrez pas en contact avec des matériaux ou des animaux qui pourraient être porteurs du virus ou des animaux malades et trouvés dans des zones connues pour avoir la variole du singe.

Une bonne hygiène des mains, comme le lavage des mains avec du savon et l’utilisation d’un désinfectant pour les mains, est également utile, ainsi que le port d’un équipement de protection lors de la prise en charge d’une personne infectée.

Les patients infectés doivent être isolés.

EXISTE-T-IL UN TRAITEMENT OU UN VACCIN ?

Il n’existe aucun traitement éprouvé contre l’infection virale, mais le vaccin contre la variole est connu pour protéger également contre la variole du singe, avec une efficacité supérieure à 85 %. Comme le vaccin contre la variole a éradiqué la maladie, cependant, la vaccination systématique contre la variole pour la population générale a pris fin au Canada et aux États-Unis en 1972.

La vaccination avec le vaccin contre la variole dans les quatre jours et jusqu’à 14 jours après le contact initial avec un cas confirmé peut aider à prévenir la maladie.

En Afrique, 1 à 10 % des personnes infectées par le monkeypox meurent. Les taux de mortalité sont plus élevés chez les enfants. Une version ouest-africaine et une version du bassin du Congo ont été identifiées, celle du bassin du Congo étant considérée comme beaucoup plus meurtrière, ce qui explique le taux de mortalité plus élevé. Les cas suspects à Montréal concernent le plus bénin.