Éclosion de Covid: les stocks chinois ont atteint leur plus bas niveau en quatre semaines alors que les cas se propagent et que la production des usines diminue

L’humeur des investisseurs a également été affectée par de nouvelles données officielles en provenance de Chine qui ont montré que l’activité des usines a continué de se contracter dans la deuxième économie mondiale après des verrouillages stricts de Covid et une vague de chaleur record.

La référence en Chine continentale Indice composite de Shanghai ( SHCOMP ) a chuté de 0,8 % pour clôturer à son plus bas niveau en quatre semaines. Jusqu’à présent cette année, l’indice a chuté de près de 12 %.

L’indice des composants de Shenzhen, à forte composante technologique, a également chuté de 1,3 % pour atteindre son pire niveau en plus de deux mois.

du Japon Nikki 225 ( N225 ) perdu 0,4 %. La référence de Hong Kong Indice Hang Seng ( IHV ) était plat. Mais la Corée Kospi ( KOSPI ) renversé les pertes antérieures et clôturé en hausse de 0,9 %.

Fabricant chinois de voitures électriques et de batteries BYD ( BYDDF ) a plongé de 8% à Hong Kong, après celui de Warren Buffett Berkshire Hathaway ( BRKA ) a déclaré dans un dossier qu’elle avait vendu environ 1,33 million d’actions de BYD cotées à Hong Kong pour 370 millions de dollars de Hong Kong (47 millions de dollars).

Après la vente, la participation de Berkshire dans BYD a chuté à 19,92 % de 20,04 %. La nouvelle fait suite à des semaines de spéculations selon lesquelles Buffett pourrait abandonner le plus grand fabricant de véhicules électriques chinois, qui mordille les talons de Tesla.

Les pertes d’actions chinoises sont survenues alors que le pays combattait une vague intensive d’épidémies de Covid. Toutes les provinces de Chine continentale ont identifié des cas de Covid-19 transmis localement au cours des 10 derniers jours, selon les calculs de CNN basés sur les données de la Commission nationale de la santé.

La propagation rapide des cas a suscité des inquiétudes concernant davantage de verrouillages. Plus tôt cette année, la Chine a placé Shanghai et d’autres villes clés sous des mesures de verrouillage strictes pendant des mois, martelant l’activité des consommateurs et perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Plus tôt cette semaine, les autorités de Shenzhen, la plaque tournante technologique du pays, ont fermé le plus grand marché mondial de l’électronique de Huaqiangbei et suspendu les transports publics à proximité en réponse à un petit nombre de cas de Covid.

“La mise en œuvre de restrictions virales dans plusieurs parties de [China’s] les plus grandes villes continuent de mettre en évidence sa lutte pour contenir les écarts », a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG Group, ajoutant que la position ferme de Pékin sur le zéro-Covid signifie que les perspectives de croissance du pays pourraient rester modérées.

Les investisseurs sont également bouleversés par la nouvelle selon laquelle l’énorme industrie manufacturière chinoise a continué de se contracter en août au milieu de la pire vague de chaleur que le pays ait connue depuis six décennies.

Une enquête gouvernementale publiée lundi a montré que l’indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier est passé à 49,4 en août contre 49 en juillet, mais est resté en territoire de contraction. La barre des 50 points sépare la contraction de la croissance.

“Les activités économiques sont restées faibles en août, en partie à cause de la pénurie d’électricité causée par les vagues de chaleur”, a déclaré mercredi Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, dans une note.

Une vague de chaleur et une sécheresse record ont balayé le sud de la Chine au cours du mois dernier, provoquant des pannes de courant dans les cœurs industriels et perturbant les opérations d’usine de plusieurs entreprises internationales, telles que Tesla ( TSLA ) et Toyota.

La crise de l’électricité s’est atténuée cette semaine, l’approvisionnement en énergie des utilisateurs industriels étant rétabli dans le Sichuan et Chongqing. Mais la principale contrainte pour l’économie – la politique zéro-Covid – n’a pas été levée, ont averti les analystes.

“La perturbation due aux pénuries d’électricité s’estompe maintenant”, mais la situation de Covid “s’aggrave à nouveau”, a écrit mercredi Julian Evans-Pritchard, économiste chinois principal pour Capital Economics, dans un rapport.

“Pour l’instant, les perturbations qui en résultent semblent modestes, mais la menace de blocages préjudiciables augmente”, a-t-il déclaré.

– Le bureau de Pékin de CNN et Simone McCarthy ont contribué à ce rapport.