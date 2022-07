Éclosion de Covid en Chine: Pékin impose le premier mandat de vaccin du continent face à la sous-variante d’Omicron

À partir du 11 juillet, les gens devront présenter une preuve de vaccination pour entrer dans un large éventail de lieux publics de la capitale chinoise, notamment les cinémas, les bibliothèques, les musées, les gymnases, les stades et les centres d’entraînement, a déclaré mercredi un responsable de la santé de la ville lors d’un point de presse.

Les personnes “non aptes” à la vaccination seront exemptées de l’obligation, a ajouté le responsable, sans préciser comment elles peuvent fournir une preuve d’exemption.

On ne sait pas non plus comment les personnes qui ont été vaccinées à l’étranger peuvent satisfaire à l’exigence. Les systèmes de codes de santé chinois – qui sont utilisés pour montrer la preuve de la vaccination – ne reconnaissent pas actuellement les vaccins étrangers, et ceux qui ont été vaccinés à l’étranger n’ont pas pu faire enregistrer leurs vaccins.

Les endroits qui ont une capacité limitée ou où des réservations sont nécessaires sont tenus de donner la priorité à l’entrée des clients vaccinés.