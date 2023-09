Éclosion d’E. coli en Alberta : mise à jour du 19 septembre 2023

Le médecin hygiéniste en chef de l’Alberta a parlé mardi avec optimisme de l’épidémie d’E. coli en cours à Calgary.

Le Dr Mark Joffe a déclaré que même si « nous ne sommes toujours pas sortis du bois », il est encouragé par la baisse des chiffres de santé quotidiens et une « diminution durable » du nombre d’enfants nécessitant des soins hospitaliers.

« Nous ne constatons pas non plus d’augmentation significative des cas secondaires », a déclaré Joffe. « Cela nous incite à un optimisme prudent alors que nous nous dirigeons vers ce que nous espérons être bientôt la fin de cette épidémie extrêmement grave. »

Joffe a noté que les chiffres de mardi continuent d’évoluer « dans la bonne direction ».

Au 19 septembre, il y avait 348 cas d’E. coli confirmés en laboratoire, soit un chiffre inchangé par rapport à la veille.

Aucun nouveau cas secondaire n’a été confirmé au cours des dernières 48 heures, a déclaré Joffe.

Actuellement, huit enfants sont hospitalisés, contre neuf lundi. Sur les huit, deux sont sous dialyse, contre trois lundi.

« Les enfants atteints d’une maladie plus grave sont dans un état stable et répondent bien au traitement », a déclaré Joffe.

Au total, 707 enfants liés à l’épidémie ont été autorisés à retourner à la garderie.

Actuellement, six garderies à Calgary font l’objet d’un ordre de fermeture ou d’un ordre de fermeture partielle, soit une de moins que la veille.

Joffe a exhorté les parents dont les garderies sont fermées à garder leurs enfants à la maison.

Il a déclaré que les enfants ne devraient être envoyés dans une autre garderie que s’ils ont été testés négatifs pour E. coli, s’ils ne présentent aucun symptôme et s’ils ont reçu l’autorisation de l’AHS.

Joffe affirme qu’une « enquête complexe et complète sur la source de l’épidémie » est toujours en cours, ajoutant que les responsables, espérons-le, sont en train de mieux comprendre comment cette épidémie s’est produite.

Une équipe de santé publique examine les antécédents alimentaires de plus de 1 150 enfants et de 250 employés de garderies dans le but d’identifier potentiellement une « source probable » de l’épidémie.

Joffe a déclaré qu’ils prévoyaient d’avoir une mise à jour sur ces travaux « très prochainement », mais a déclaré qu’il était également possible que la source exacte de l’épidémie ne soit jamais connue.

« Mais nous faisons de notre mieux pour le réduire. »

La cuisine centrale au centre de l’épidémie reste fermée indéfiniment.



COMMENT DEMANDER DES FONDS DE COMPASSION?

Mardi, le ministre des Services à l’enfance et à la famille, Searle Turton, a reconnu que les fonds de compassion annoncés par la province le 16 septembre n’avaient pas été distribués aux parents et qu’il n’y avait pas non plus de moyen pour eux de demander cet argent pour l’instant.

« J’ai la ferme intention d’envoyer ces paiements le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Grâce à ce financement, les familles touchées par l’épidémie recevront un paiement unique de 2 000 $ par enfant.

« Nous travaillons avec différents ministères pour ouvrir le portail afin que les familles puissent accéder à ces fonds », a déclaré Turton mardi. « Je sais qu’il y a beaucoup d’anxiété quant au moment où ces fonds seront débloqués et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces fonds soient débloqués le plus rapidement possible. »



ENQUÊTE PUBLIQUE ?

Le NPD de l’Alberta demande une enquête publique sur l’épidémie d’E. coli.

Lundi, la première ministre Danielle Smith a déclaré qu’un examen aurait lieu, mais que les détails seraient publiés une fois que le pire de la crise serait passé.

C’est un sentiment repris mardi par la ministre de la Santé, Adriana LaGrange.

« Nous menons actuellement une enquête très approfondie. Nous voulons voir quels sont les résultats de cette enquête, et une fois que nous aurons ces résultats, si cela justifie des mesures supplémentaires, nous prendrons ces mesures supplémentaires », a-t-elle déclaré. .



LETTRE DE ALIMENTATION DES CERVEAU

Les garderies de la Fueling Brains Academy ont distribué lundi une lettre aux parents indiquant qu’elles accorderaient des crédits pour les jours où les enfants n’ont pas fréquenté la garderie en septembre, qui pourront être appliqués aux futurs frais de scolarité.

Fueling Brains demande pour le moment aux parents de préparer des déjeuners pour leurs enfants.

« Nous travaillons toujours sur une solution alimentaire à long terme. En attendant, les parents des campus concernés recevront un crédit alimentaire de 5 $/jour pour le déjeuner jusqu’à ce que nous trouvions un nouveau fournisseur », indique la lettre.

Les familles toujours testées positives, en attente de résultats ou hospitalisées seront remboursées des jours manqués et les frais de scolarité pour le mois d’octobre seront suspendus.

Pour les enfants qui ne fréquentent plus Fueling Brains suite à l’épidémie, l’entreprise renonce à la politique d’annulation de 30 jours et tous les crédits pour les jours manqués seront remboursés avant le 6 octobre.