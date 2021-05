Éclipse solaire 2021: Première Surya Grahan à CETTE date, vérifiez les horaires de l’Inde! | Actualités culturelles

New Delhi: La première éclipse solaire annulaire de cette année aura lieu le 10 juin. Cette phase d’éclipse a lieu lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, occultant en partie l’image du Soleil pour l’observateur du ciel.

QU’EST-CE QU’UNE ÉCLIPSE SOLAIRE ANNULAIRE?

Lorsque le diamètre de la Lune semble plus petit que celui du Soleil, il bloque la majeure partie de la lumière du Soleil, ce qui lui donne l’apparence d’un anneau, c’est-à-dire sous la forme d’un anneau. C’est pourquoi on l’appelle Eclipse Solaire Annulaire. Lorsqu’il s’agit d’une éclipse totale, le disque du Soleil est entièrement obscurci par la Lune, cependant, dans les éclipses partielles et annulaires, seule une partie du Soleil est obscurcie.

HORAIRES DE L’ÉCLIPSE SOLAIRE INDE:

Selon timeanddate.com, la phase annulaire de cette éclipse solaire sera visible dans certaines parties de la Russie, du Groenland et du nord du Canada. En outre, l’Asie du Nord, l’Europe et les États-Unis verront une éclipse partielle.

Cependant, une grande partie de l’Europe, la plupart de l’Asie, de l’Afrique du Nord / de l’Ouest, une grande partie de l’Amérique du Nord, de l’Atlantique et de l’Arctique connaîtront une éclipse quelque peu partielle.

ÉVÉNEMENT HEURE UTC NOUVELLE HEURE DELHI

Le premier emplacement de l’éclipse partielle commence le 10 juin, 08:12:20 10 juin, 13:42:20

Le premier emplacement pour voir l’éclipse complète commence le 10 juin, 09:49:50 10 juin, 15:19:50

Maximum Eclipse 10 juin, 10:41:54 10 juin, 16:11:54

Dernier emplacement pour voir la fin de l’éclipse complète 10 juin, 11:33:43 10 juin, 17:03:43

Dernier emplacement pour voir la fin de l’éclipse partielle 10 juin, 13:11:19 10 juin, 18:41:19

(selon timeanddate.com)

Remarque: le Soleil éclipsé ne doit pas être vu à l’œil nu, même pendant une très courte période. Cela causera des dommages permanents aux yeux menant à la cécité même lorsque la lune recouvre la majeure partie du soleil.