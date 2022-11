Éclipse lunaire de novembre, vue de Dixon – Shaw Local

La lune apparaît rouge sang lors d’une éclipse lunaire totale comme on le voit dans le ciel au-dessus de Dixon peu avant 5 heures du matin le mardi 8 novembre 2022 alors qu’elle se couche dans le ciel occidental. La lune a traversé l’ombre de la terre. L’éclipse était complètement visible sur le Pacifique et la majeure partie de l’Amérique du Nord. C’est la deuxième lune de sang cette année civile; l’autre était à la mi-mai. La prochaine aura lieu le 14 mars 2025. Une pleine lune de novembre porte le surnom de “lune de castor”, selon le Old Farmer’s Almanac, parce que les colons européens et les peuples autochtones de la côte est installent leurs pièges à castor par son apparence. (Alexa Zoellner)